Azcón lanza su campaña con el lema 'Aragón imparable' y un ataque bidireccional contra PSOE y Vox: "Necesitamos ampliar nuestra mayoría"

El presidente Jorge Azcón ha lanzado este domingo su campaña a la reelección como presidente de Aragón en las elecciones anticipadas, las primeras de la historia, del próximo 8 de febrero. Lo ha hecho con el lema 'Aragón imparable', con Don`t stop me now de Queen como banda sonora y en el hotel Reina Petronila de Zaragoza que tan buenos recuerdos le trae, pues es donde celebró su triunfo en mayo de 2023. Y su mensaje ha sido claro. El objetivo es "ampliar la mayoría actual", en una idea reforzada por un ataque bidireccional hacia su socio preferente y excompañero de Ejecutivo, Vox, y hacia su rival, un PSOE al que ha personificado en la imagen de su rival, Pilar Alegría.

En el mitin preelectoral, ante cientos de afiliados y alcaldes populares del territorio, Azcón ha cerrado el que ha querido que fuese el primer día del camino a las urnas, al menos de forma oficial. "Somos el único partido que va a gobernar para todos, sin dejar a nadie atrás", ha reivindicado el líder popular, quien ha reseñado la "unidad" en sus filas y en su "equipo", con un núcleo duro que, si logra confirmar lo que dicen las encuestas, repetiría en el Pignatelli en un porcentaje importante.

Azcón ha aprovechado este primer acto con los suyos para desatcar los hitos de su gestión, de los 70.000 millones en inversiones, que ya ha anticipado que serán más de aquí al 8F, a la política en materia de vivienda y servicios públicos, la pata esta última por la que más le está atacando el PSOE. En el caso de la vivienda, ha vuelto a recordar uno de sus principales leitmotiv de la presente legislatura, las "3.000" impulsadas en dos años frente a las "86" de Lambán.

"Nosotros no tenemos que mentir, estrujar datos o lanzar bulos", ha afirmado, antes de pasar nuevamente al ataque contra su rival por la presidencia. "Le pediría por favor a Pilar Alegría que deje de mentir y que responda a los periodistas", ha criticado posteriormente Azcón, que ha defendido que él "no tiene nada que esconder" y ha enumerado los últimos casos de corrupción que han salpicado al PSOE.

Sin mención directa a Vox

El otro blanco de sus reproches ha sido Vox, aunque sin mencionarlos directamente, a diferencia de una Natalia Chueca que, tan solo unos minutos antes, había sido especialmente dura con la ultraderecha tras su sorprendente negativa a los presupuestos municipales. Azcón ha insistido en que la comunidad necesita "un Gobierno fuerte que quiera aprobar presupuestos y leyes, y no partidos que solo piensan en sus intereses partidistas". En ese sentido, ha recalcado una vez más que confía en, tras los comicios, aprobar los presupuestos que presentó a finales de 2025 y que no llegó a tramitar en las Cortes.

Y, por supuesto, el tema estrella: la financiación autonómica. El presidente ha acusado a los socialistas aragoneses de "traicionar" a la comunidad y ha sido muy duro con la no inclusión de la despoblación entre los principios que miden el reparto entre las autonomías, así como el descenso de la importancia de la dispersión y la superficie. Para cerrar, Azcón ha subrayado que, pese a los vientos favorables de los sondeos, "no nos vamos a confiar" y ha hecho un llamamiento a la movilización para ampliar esa mayoría.