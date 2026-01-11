Una 'bomba' llamada financiación detona a un mes del 8F en Aragón

Alguien dijo un día que las campañas electorales las carga el diablo y que las elecciones siempre son como tirar una moneda al aire. Quedan cuatro domingos para que los aragoneses vayan a votar a las primeras elecciones autonómicas anticipadas de la historia, el próximo 8 de febrero, y los partidos políticos han entrado en campaña antes de que esta sea oficial por la ley electoral.

Ningún líder político ni ningún equipo de campaña puede controlar al cien por cien el relato y el desarrollo de lo que suceda en el mes inmediatamente anterior a la cita con las urnas. Y hay elementos que entran en juego que pueden desestabilizar a los aspirantes al Pignatelli, dividir el voto, fomentar la desafección, o movilizar al contrario. Esa es la magia, también, de las campañas electorales.

Esta semana, precisamente, ha estallado una bomba llamada financiación autonómica en la precampaña aragonesa. La reforma eternamente pospuesta, que lleva pendiente desde 2008, ha contado con una propuesta firme del Gobierno de España, por sorpresa, a un mes exacto de las elecciones de Aragón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no encontró mejor momento para reunirse con el líder de ERC, Oriol Junqueras, que el pasado jueves, para anunciar una reforma del sistema que dejará a Cataluña casi 4.700 millones de euros más. Para el resto, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desgranó al día siguiente las cuantías: 630 millones para Aragón.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, compareció en la Sala de Columnas del Pignatelli tras conocerse el acuerdo entre el PSOE y ERC. / LAURA TRIVES

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lleva tres años en el cargo sin aprobar unos presupuestos. Y parece que urge más ese presupuesto, y el acuerdo con un partido que mantiene también al PSOE en el Gobierno de España, que conservar una cierta estabilidad política en Aragón, con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Porque en un asunto tan troncal como la financiación autonómica, que lleva 14 años esperando una reforma precisamente por lo complejo del asunto y la dificultad de poner a todos de acuerdo, no se va a analizar con sosiego en medio de una campaña electoral. Menos aún cuando la propuesta para "el resto" se sucede a la rúbrica con Cataluña. Nadie en Aragón, salvo el PSOE, dice que la reforma es buena.

Pero lo dicho, es difícil de analizar con calma y técnicamente los datos en medio del fragor electoral y cuando falta información crucial por parte del ministerio, como el desglose de las partidas que conforman esos 630 millones para Aragón y el peso relativo de cada comunidad autónoma en el conjunto de España.

Los recursos del PP

Antes de conocerse incluso la medida, el presidente aragonés ya dijo que perjudicaría a Aragón, que ahondaba en la "desigualdad" y la "insolidaridad" y, al conocerla, Jorge Azcón confirmó que, si se aprueba, la recurrirán "ante todas las instancias posibles". La noticia, en esta legislatura de confrontación, hubiera sido lo contrario: que el presidente aragonés se diera algo de tiempo para estudiar la propuesta y poner negro sobre blanco si realmente beneficia o perjudica a los intereses de los aragoneses a los que representa. Tanto va a ser un argumento de campaña que el PP trasladará a sus líderes a Zaragoza para hacer un frente común contra la reforma.

Pero la propuesta de Montero tampoco le gustó a Chunta Aragonesista, ni al PAR, ni a Teruel Existe, por hablar de tres formaciones políticas que no tienen ataduras en Madrid y que hablan por sí mismas desde Aragón. En Izquierda Unida, también socia del PSOE en Madrid, a falta de conocer la letra pequeña de la reforma, el principio de ordinalidad que regirá en Cataluña tampoco convence, precisamente, por antiprogresista, al dar más a quien más tiene.

Pilar Alegría habló ayer de financiación autonómica, desde Teruel. / PSOE ARAGÓN

Así, Pilar Alegría, la candidata socialista a presidir Aragón, exministra de Educación y exportavoz del Gobierno de España, se ha quedado sola defendiendo la reforma de la financiación autonómica que supondría mejorar en 630 millones al año las aportaciones que la comunidad recibe del Estado.

Defiende que esa cuantía equivaldría a construir un nuevo hospital Royo Villanova, o que podría cubrir los gastos del hospital Miguel Servet durante año y medio. Pero todavía no ha aclarado si Aragón gana o pierde, en el conjunto de España, con un nuevo modelo de financiación autonómica que no reconoce explícitamente la despoblación, aunque sí incorpora variables relacionadas con ella, como la asunción de los costes fijos en la prestación de servicios públicos, se presten al número de ciudadanos que se presten.

Si la reforma de la financiación autonómica –tema árido donde los haya en política – acabará marcando o definiendo el rumbo de la campaña electoral en Aragón, solo el tiempo lo dirá. De momento, ha marcado los primeros compases. Y la música de las elecciones no admite silencios.