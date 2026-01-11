CAF Zaragoza, una fábrica a toda máquina: roza los mil trabajadores con trenes y tranvías para 14 ciudades

La reciente adjudicación a CAF del denominado contrato del siglo en Bélgica –180 trenes por 1.700 millones de euros, con opciones de ampliación muy superiores– ha vuelto a situar en primer plano el músculo industrial del grupo. Y, de manera inevitable, ha reabierto el foco sobre una de sus joyas fabriles: la planta de Zaragoza, uno de los mayores activos industriales de Aragón y pieza clave en el engranaje productivo de la multinacional vasca. Todavía no se ha decidido en qué factorías se fabricará el pedido para el operador belga SNCB, una incógnita que se reparte entre la planta de Beasain (Guipúzcoa), sede mundial del grupo y su mayor centro de trabajo, sus dos factorías francesas y el complejo industrial zaragozano, que vive hoy por hoy uno de sus mejores momentos.

La fábrica Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) situada en la avenida Cataluña, que dirige desde hace cinco años Asier Unzueta, llega a este escenario en plena forma. La plantilla roza el millar de trabajadores. En concreto, a cierre de 2025, alcanza las 962 personas, casi un centenar más de los que en 2024 (874) y una de sus cifras más altas de las últimas décadas, lo que certifica que la pujanza de la planta está teniendo su reflejo a nivel laboral. Se trata de un empleo con un perfil cada vez más cualificado. El 33% son titulados, reflejo del peso creciente de la ingeniería, la gestión de proyectos y el desarrollo tecnológico dentro de la planta.

Cartera de pedidos: Canadá, Roma, Budapest o Marsella

Lejos quedó la imagen de una instalación centrada únicamente en el montaje. CAF Zaragoza, que cumplió el pasado año su 130 aniversario como heredera de la antigua Talleres Escoriaza, es hoy un centro integral donde se diseña, fabrica, monta y prueba material rodante para mercados de medio mundo.

Ese salto cualitativo se aprecia con claridad en su cartera de trabajo. En los últimos años, la planta se ha consolidado como la sede del grupo con mayor experiencia en el diseño y montaje de tranvías, un liderazgo que se materializa en proyectos para ciudades tan diversas como Calgary (Canadá), Roma, Bolonia y Palermo (Italia), Budapest (Hungría), Montpellier o Marsella (Francia), a las que se sumarán próximamente las galas Tours y Grenoble y Omaha (EEUU).

Este conocimiento acumulado explica que desde Zaragoza haya salido el tranvía Urbos número 1.000, un hito alcanzado en septiembre que simboliza tanto la madurez industrial del producto como la proyección internacional de la factoría.

Pero la actividad no se limita al tranvía. La planta trabaja ya en las fases iniciales del proyecto de unidades de metro para Oslo y participará en el futuro en la fabricación de trenes para Metro de Madrid, además de producir material de media distancia y ancho métrico para Renfe, unidades alpinas y vehículos de metro ligero para ciudades alemanas como Essen y Bonn. Una diversificación que refuerza la estabilidad de la carga de trabajo y explica por qué Zaragoza es hoy uno de los pilares del grupo.

En ese contexto, el megacontrato belga aparece como una oportunidad de largo recorrido. La dimensión del acuerdo marco, con posibles ampliaciones que podrían elevar el volumen total por encima de los 5.000 millones, obliga a CAF a apoyarse en sus plantas más competitivas y flexibles. Zaragoza cumple ese perfil al contar con capacidad industrial, experiencia contrastada y una trayectoria de inversiones recientes en modernización y robotización que la sitúan en primera línea.

Una gran año para CAF

Zaragoza es uno de los pilares de CAF, que cuenta con otras dos fábricas en España (Beasain e Irún). El grupo vasco atesora una cartera de pedidos en niveles récord, por encima de los 17.000 millones de euros al cierre del tercer trimestre de 2025, antes de adjudicarse el citado macrocontrato. Logró también resultados inéditos durante los primeros nueve meses del año pasado, con un beneficio neto de 100 millones (un 66% más) y unas ventas de 3.165 millones (un 8% más).

A la espera de que se concrete el reparto de producción del último gran pedido, en Aragón se sigue el proceso con expectación, pero también con confianza. Más allá del impacto directo que pueda tener el contrato logrado por la empresa vasca, la realidad es que la fábrica zaragozana ya funciona a pleno rendimiento y se ha consolidado como un activo estratégico, no solo para CAF, sino para el conjunto del tejido industrial de la comunidad. Un gigante discreto, acostumbrado a trabajar en segundo plano, que vuelve a estar en el centro de todas las miradas.