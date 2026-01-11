Este es el chef aragonés que peleará en Madrid por el premio a la mejor tapa de España

El chef de Ejea de los Caballeros David Fernández, del Restaurante El Gratal, será el representante de Aragón en Madrid Fusión para competir por el premio a la mejor tapa del país. Llevará a este foro gastronómico su tapa ‘GotiKa’, que aúna en un solo bocado el recorrido de una gota de agua desde el Pirineo hasta Zaragoza, a través de los sabores de productos locales como el esturión, el aceite de oliva, el vino, la cebolla, el tomillo o el romero.

Esta propuesta encarna a Horeca Restaurantes Zaragoza en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de España 2026, que se celebrará en el marco del evento madrileño los días 26 y 28 de enero.

El cocinero ejeano representará a la gastronomía aragonesa en Madrid Fusión tras resultar vencedor en los Premios Horeca, en los que obtuvo el galardón al mejor menú de 60 euros. También lo hizo en la edición de 2024 con la propuesta ‘Tres cerditos’.

Un viaje en un bocado

Para esta ocasión, en un único bocado se integran productos que representan ese trayecto: esturión y huevas de trucha del Grupo Pirinea, caviar Persé, aceite Sierra del Moncayo DOP, tomillo, romero, bayas de enebro, cebolla Fuentes de Ebro DOP, verduras de proximidad, encurtidos aragoneses, vinagre de garnacha, Enate Chardonnay barrica DO Somontano y Gin Vinica.

La elaboración reproduce el tránsito de la gota por montañas, ríos, flora aromática y cultivos tradicionales, hasta culminar simbólicamente en su llegada a la Torre del Agua de Zaragoza, icono de la Exposición Internacional de 2008.

El chef David Fernández ha destacado que propone "un homenaje al territorio y a la relación que Aragón tiene con el agua" y que su objetivo en el certamen es "mostrar cómo un producto puede contar una historia y vincular elementos naturales, tradición y técnica". Además, ha subrayado que representar a Horeca Restaurantes Zaragoza "es una responsabilidad y una oportunidad para seguir dando visibilidad al trabajo que se hace desde la hostelería local".

En esta ocasión, se trata de la cuarta edición del Concurso de Pinchos y Tapas en el que se dan cita las seis mejores creaciones del país. En la final de este concurso se darán cita las seis mejores tapas de España, entre las que ganará una.

En 2023, el premio se fue para Aragón con la creación de Susana Casanova, del restaurante La Clandestina, por su 'Cruz de navajas', y en esta ocasión será Fernández quien defenderá el título.