El DAT Alierta de Zaragoza estima un impacto de 100 millones anuales y ya tiene fecha estimada para las obras

El futuro campus tecnológico DAT Alierta de Zaragoza ya tiene, negro sobre blanco, las primeras estimaciones económicas del impacto anual que generará la actividad de las empresas que se instalen en sus lindes. Así, según la documentación que recoge el Plan de Interés General de Aragón (PIGA), serían 100 millones anuales los que se generarían estas compañías, aunque con el matiz de que no es una cifra cerrada, sino una base que podrá incrementarse en función del número de compañías que vayan instalándose en el distrito.

Asimismo, el PIGA también recoge que, solo en la construcción y el desarrollo del proyecto, la producción total superará los 333 millones de euros, en un impacto que incluye los efectos "directos, indirectos e inducidos" sobre la economía aragonesa. Los principales sectores que se beneficiarán serán el de la ingeniería, la construcción especializada, los servicios avanzados o la tecnología.

En ese sentido, habrá tres fases. En la primera, se "mantendrían" 1.273 empleos que ya existen y se crearían 450 nuevos; en la segunda, se mantendrían 1.900 puestos y se generarían otros 275; y en la última, que está directamente relacionada con la consolidación del parque tecnológico, se crearían 500 trabajos extra. Es decir, en términos globales, la implementación del DAT Alierta supondría más de 1.200 nuevos empleos, en su mayoría de "alta cualificación".

Los plazos

En cuanto a los plazos que se manejan estos momentos, la tramitación del PIGA, entregado al Instituto Aragonés de Fomento (IAF) recientemente por el estudio de arquitectura Idom, se producirá ya durante el primer trimestre del año, saliendo así a exposición pública. La tramitación definitiva no llegaría, teniendo en cuenta el período de alegaciones y otros pasos burocráticos ineludibles, hasta finales de 2026.

Recreación de una imagen cenital del DAT Alierta de Zaragoza. / Idom

Con ese cronograma en la mano, si se cumple lo previsto, las obras de urbanización no se licitarían hasta principios de 2027 y en el PIGA ya se recoge una fecha estimada para su comienzo y su final: entre abril de ese año y mayo de 2027. Es decir, unos 25 meses de trabajo, en los que se solaparía la urbanización con la construcción de algunos edificios e infraestructuras que ya han sido anunciados, así como la de otros elementos que está previsto que aterricen en los próximos meses, como transmite el propio Gobierno de Aragón.

La distribución

En cuanto a la distribución del futuro DAT Alierta, Idom ya ha entregado todos los planos al IAF, en los que se recoge la estructura del parque tecnológico, la distribución de usos y la ubicación de los principales edificios e infraestructuras. En total, la pastilla cuenta con más de 82,5 hectáreas, algunas de ellas ya urbanizadas y otras todavía pendientes de desarrollo.

En este segundo grupo, en el que se trabajará entre 2027 y 2029, se incluyen los metros cuadrados reservados para usos empresariales y lucrativos (15,7 hectáreas); investigación e innovación (8,7 hectáreas); y docentes y formativos (13,3 hectáreas), como las tres principales patas del distrito del Actur, ubicado junto al campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza.

La inversión total de la DGA para levantar este parque tecnológico, bautizado en honor al fallecido César Alierta, asciende a 237 millones de euros. Por ahora algunas instituciones y empresas ya han anunciado su traslado al DAT, aunque todas ellas tenían ya presencia en la comunidad o en la capital aragonesa, por lo que el parque tecnológico sigue esperando el desembarco de una gran compañía que haga de tractor para otras, como sucedió en su día con Inditex en Plaza.

Cartel del DAT Alierta, recientemente colocado en el campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

En cualquier caso, ya se ha confirmado que el Circe (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos) trasladará ahí su sede central; y que el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) invertirá 18 millones para ampliar sus instalaciones con un nuevo laboratorio y CSIC Aragón ganará dos parcelas en el mismo espacio que ya ocupa.

En el ámbito privado, por ahora la tecnológica Integra es la única empresa que ha anunciado una sede propia en el DAT Alierta, con una inversión de 25 millones para un edificio con 500 empleados. Y Siemens también se instalará, aunque en el edificio de alquiler de empresas.

Licencias urbanísticas

Para ir cumpliendo con todos los hitos, desde la DGA se han coordinado con el Ayuntamiento de Zaragoza, que es quien tiene la última palabra en materia de licencias urbanísticas. De hecho, ya se han solicitado tres: el nuevo laboratorio del ITA (12,1 millones para su construcción a los que habrá que añadir los 6 millones que cuesta el equipamiento) los bosques lineales (corredores verdes que dan sentido urbano y paisajístico al distrito, licitados por 9,3 millones) y la reforma del CEEI Aragón.

Del mismo modo, la previsión pasa por solicitar en los próximos meses las licencias urbanísticas para construir el nuevo campus digital de Formación Profesional (FP), que contará con aulas especializadas, talleres...; así como el edificio de alquiler de empresas, donde ya está confirmado que se instalará Siemens.