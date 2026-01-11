La histórica acequia de Zaragoza que se recuperará y contará con riberas peatonales a partir de 2029

Desde que el Gobierno de Aragón anunció en 2024 el proyecto de crear un parque tecnológico en Zaragoza junto al campus universitario Río Ebro, a la postre bautizado como DAT Alierta, siempre ha defendido que su diseño primaría la "infraestructura verde urbana". Bajo esas líneas maestras, Idom ha diseñado el boceto del mismo, cuya urbanización comenzará en 2027 y se concluirá en 2029. En el propio PIGA se recoge que el campus reservará una parte "muy significativa" para zonas verdes, espacios naturales y corredores ecológicos.

Por tanto, uno de los principales desafíos residía en definir el futuro de la histórica acequia del Rabal, que cruza por el noreste de las más de 82 hectáreas que ocupa el DAT. En ese sentido, se plantea la "conservación protección y puesta en valor" de dicha acequia, de origen romano y clave para el desarrollo de la agricultura y los asentamientos humanos en los alrededores de Cesaraugusta. Desde entonces, ha sufrido actuaciones para adaptarse a la evolución de la propia capital aragonesa.

Su papel en el DAT Alierta será el de ser uno de sus "ejes estructurales". La intención pasa por no ocultarla (hay otros ejemplos en la ciudad de acequias que han sido soterradas por distintos motivos), sino todo lo contrario, integrándola en el propio diseño del parque tecnológico y manteniendo su funcionalidad hidráulica. En las obras de urbanización, está previsto construir recorridos peatonales, espacios naturales y zonas de estancia, ya que desde la DGA subrayan la importancia de "recuperar y redescubrir este elemento histórico". Es decir, dotar de riberas a la acequia.

El Periódico de Aragón

Para todas estas actuaciones existe una coordinación directa con la comunidad de regantes, a través de un protocolo que marca las directrices de la gestión del agua y de la integración de infraestructuras hidráulicas históricas, como la acequia del Rabal, en el nuevo ámbito urbano. De hecho, más allá de las empresas e instituciones que se implementen, se busca crear un "gran pulmón verde" en un ámbito que ahora mismo no deja de ser un descampado. Y en ese punto se ha reservado un papel preponderante a las riberas de la acequia del Rabal.

Asimismo, pese a que las obras de urbanización no comenzarán hasta abril de 2027 (si se cumple el cronograma actual), el Gobierno de Aragón ya ha sacado a licitación el proyecto de los bosques lineales del DAT Alierta, con un presupuesto superior a los 9 millones de euros. En él, se contempla la creación de grandes corredores verdes que estructuren el parque tecnológico como un "distrito urbano" que no esté apartado de la ciudad, sino inmiscuido en ella, en concreto en su margen izquierda. Estos bosques lineales incluirán zonas arboladas, recorridos peatonales y ciclistas y también espacios de estancia.