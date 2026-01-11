De hoteles y residencias a pistas de pádel: los otros usos del DAT Alierta de Zaragoza

El Distrito Aragónes de la Tecnología, bautizado como DAT Alierta, fue anunciado hace casi dos años por el Gobierno de Aragón en la primera edición de The Wave. Su objetivo era, y es, el de convertirse en una referencia para el sector tecnológico en todas sus ramas (empresarial, formativa y de investigación) y la previsión pasa por que esté completamente urbanizado en mayo de 2029, si se cumplen los plazos marcados.

Pero, más allá de este fin, las 82,5 hectáreas que abarca el futuro parque tecnológico también contemplan otros usos. Concretamente, hay 5,6 hectáreas reservadas en el PIGA para "usos complementarios" y otras 3,7 para fines deportivos, ya que una de las características con las que se quiere dotar al DAT pasa por convertirlo en un distrito "urbano", integrado en la margen izquierda de Zaragoza, más allá de su aplicación principal tecnológica y empresarial.

En esa línea, se contempla la construcción de una serie de edificios "dinamizadores" en los que, si bien no está definido su futuro, sí se detallan algunos de los equipamientos que podrían albergar.

Por ejemplo, residencias de coliving, una modalidad habitacional en auge destinada para estudiantes, investigadores y profesionales desplazados a Zaragoza para trabajar en algún proyecto. Tampoco se descarta la construcción de hoteles y alojamientos temporales, además de comedores, zonas de restauración y servicios comunes. Sin olvidar el auditorio que se contempló igualmente.

Otra de las novedades que recoge el PIGA está en las zonas "específicas" para deporte que se incluirán en el DAT Alierta, en esos más de 3.700 metros cuadrados que se han reservado para tal fin. En ellos se levantarán pistas de pádel, áreas de calistenia, espacios para ejercicio fucional y "grandes circuitos" de running. Todos estos elementos están pensados, según Idom, tanto para el uso "cotidiano" como para la organización de actividades y eventos deportivos.