Irene Montero defiende el voto a Podemos en Aragón: "Ni el PSOE ni Más PSOE le harán frente a la derecha"

La defensa de los paisajes de Teruel y el rechazo frontal a los proyectos eólicos del Maestrazgo han sido la excusa de Podemos para organizar su acto de precampaña en Zaragoza. La líder estatal Irene Montero ha reivindicado la candidatura como la única capaz de “hacer frente a la derecha” al considerar que ni el PSOE ni “más PSOE”, en referencia al resto de formaciones que se disputan el espacio electoral, ofrecen firmeza suficiente.

El proyecto de Forestalia para levantar 125 aerogeneradores en una zona protegida de la comunidad sirve como hilo conductor a la hora de pedir un amplio compromiso ciudadano “contra una derecha dispuesta a arrasar con todo”. En este sentido ha recordado que el PSOE ha sido la formación que ha permitido el desarrollo del llamado Clúster del Maestrazgo, por lo que ha insistido en que es necesario “firmeza” para no entregar los votos y “estrangular” ese espacio electoral.

La candidata en Aragón, María Goicoetxea, ha asegurado que tratarán de llevar a los tribunales las posibles irregularidades que pueda tener el proyecto, sobre todo después de que la empresa promotora haya sido señalada por su aparición en los audios vinculados a los casos de corrupción socialista. "Planteamos una denuncia ante la Fiscalía para que investigue la presunta corrupción que hay detrás del clúster de Maestrazgo y lo que pedimos desde aquí es que la señora Alegría se pronuncie en relación a todos los indicios que hay de corrupción", ha expresado.

Los morados, que han contado también con la presencia de Juan Gómez de Uralde y de Ione Belarra, ha asegurado que ofrecen "certezas" frente a la incertidumbre social. "Si algo ha demostrado Podemos es que no le va a temblar el pulso, queremos avanzar en derechos desde la izquierda y para eso hace falta una posición firme", ha indicado a la hora de analizar la falta de unión en Aragón.

Para Montero, el primer paso de este cambio de ciclo sería atender a las reivindicaciones ecologistas en defensa de los paisajes. "Lo que exigimos de inmediato es que antes del ocho de febrero se paralice esta obra, se suspendan las declaraciones de impacto ambiental y se suspenda también la concesión administrativa a Forestalia hasta que tanto esta empresa como el PSOE queden libres de la sombra de la corrupción, que parece algo bastante difícil antes del ocho de febrero", ha señalado ante un salón de actos que se ha quedado pequeño para acoger a los militantes y simpatizantes.

Podemos afirma que el macroproyecto va a generar un gravísimo daño ambiental y que nunca se debería haber autorizado a la luz de los informes negativos ambientales que había presentado el Gobierno de Aragón, cuando ellos formaban parte de la dirección general, y que está además "bajo la sombra de la corrupción del PSOE".