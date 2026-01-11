Sabés (PSOE) vaticina que "las mentiras de Azcón lo van a llevar a la oposición"

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Fernando Sabés, ha asegurado que "el próximo 8 de febrero cuando los aragoneses voten echarán a Azcón de la presidencia de Aragón por mentir". "Llegó mintiendo y los aragoneses lo van a mandar a la oposición por mentir", ha asegurado este domingo en rueda de prensa.

Sabés se ha referido a las afirmaciones de Azcón sobre los servicios públicos: "Azcón lo que hace es recortar y dar los negocios a los de siempre". Un "modelo" de "recortes y privatizaciones" que ha contrapuesto con el que propone la candidata socialista Pilar Alegría "de defensa de servicios públicos de calidad que nos igualen a todos los ciudadanos", ha argumentado.

Frente a las promesas que Azcón hizo en 2023, Sabés ha argumentado las listas de espera y demoras que a su juicio "las mentiras" de Azcón. "La demora media queda lejos de los compromisos de Azcón; en neurocirugía los 341 de demora media quintuplican los 60 días comprometidos, y son un 468,3%; o en cirugía plástica, con una demora de 323 días y que también quintuplican los 60 días comprometidos; o los 185 días de demora en otrorrinolaringología, más del triple de lo prometido, o en traumatología, con 163 días de demora, más del doble de los prometidos en campaña", ha enumerado.

Fernando Sabés se ha referido también a los "recortes" en Educación pública y en concreto a las bajas temperaturas que han tenido que soportar alumnado y profesorado a la vuelta de las vacaciones navideñas. "¿Qué haría el señor Azcón si después de los 15 días de vacaciones de Navidad vuelve y su despacho estuviera a 8 ó 9 grados?", se ha preguntado Sabés. "Esa es la temperatura que han tenido que soportar alumnado y profesorado de Institutos de Educación Secundaria de las provincias de Zaragoza y Huesca", ha argumentado.

"Ya no nos creemos las mentiras de Azcón, ha tenido 900 días y 900 noches de gobierno y no ha sido capaz de gestionar nada, más allá de los negocios para sus amigos", ha concluido Sabés.

Fernando Sabés se ha referido también a Azcón y su obsesión con la confrontación "en lugar de explicar qué servicios públicos podrían financiarse con los 629 millones de euros que el Gobierno central plantea para Aragón" con el nuevo reparto de la financiación autonómica. En este sentido, ha instado al PP que explique su modelo de financiación autonómica y si Feijóo va a hacer lo mismo que hizo con el trasvase del Ebro, "que en cada sitio dice una cosa diferente".