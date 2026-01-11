El pueblo oculto de Aragón donde conviven historia, arte y cultura está en la frontera con Cataluña: tiene un precioso mausoleo romano

Entre campos de cultivo y junto al río Matarraña, Fabara se presenta como un pueblo tranquilo del interior de Zaragoza. Su casco urbano compacto, las calles sin prisas y la vida cotidiana marcan una primera imagen sencilla. Aparentemente, nada lo diferencia de otros núcleos rurales de la zona. Sin embargo, conforme se avanza por el pueblo, la percepción cambia. Fabara conserva un patrimonio y una historia que explican su importancia en la comarca del Bajo Aragón-Caspe.

Con 1.063 habitantes, Favara en catalán, este municipio situado en la frontera zaragozana con la provincia de Tarragona resulta ser una macedonia de quehaceres a lo largo de sus calles, con puntos de interés para todos los gustos.

Mapa de Fabara, Zaragoza

El mausoleo romano de Lucio Emilio Lupo es el monumento más singular del municipio y uno de los mejor conservados de su tipo en España. Construido en el S.II d. C. se encuentra a las afueras del pueblo, junto al río Matarraña, y destaca por su aspecto de pequeño templo romano. Está levantado con grandes bloques de piedra perfectamente encajados, sin apenas argamasa, lo que ha permitido que llegue hasta nuestros días en un estado excepcional.

Aún conservan inscripciones originales y elementos decorativos que permiten conocer quién fue la persona enterrada y cómo era la arquitectura funeraria romana en esta zona. Su valor no es solo histórico, sino también arquitectónico, ya que es un ejemplo casi único de este tipo de construcciones en la península.

Exterior del mausoleo romano de Fabara, Zaragoza / Inculcatio

Dentro del pueblo destaca la iglesia de San Juan Bautista, un templo de origen medieval construido en el siglo XV sobre antiguos cimientos. Se encuentra en la parte alta del pueblo y durante siglos fue uno de los edificios más importantes y seguros del municipio. Su interior es amplio y sencillo, con una sola nave central y varias capillas laterales. En el exterior llama la atención su torre robusta y almenada, que le da aspecto de fortaleza y recuerda que la iglesia también tuvo funciones defensivas.

Por otra parte, el Museo de Pintura Virgilio Albiac, situado en el interior del propio consistorio, completa el recorrido patrimonial urbano. El museo alberga una colección permanente dedicada al pintor nacido en la localidad, ofreciendo una perspectiva artística vinculada a la historia cultural del pueblo.

Edificio del Ayuntamiento de Fabara, donde esta situado el Museo de Pintura Virgilio Albac / Inculcatio

Senderismo y arqueología

A las afueras del núcleo urbano se encuentra el yacimiento arqueológico de Roquizal del Rullo, un importante asentamiento de la Edad del Hierro donde se han hallado restos de cerámicas, metales y viviendas de orígen íbero por esta zona de la comarca.

Para los amantes de la naturaleza y el senderismo, Fabara es también un punto de partida ideal. Por el municipio pasa parte del Camino Natural del Matarraña-Algars, que conecta Fabara con Maella siguiendo la ribera del río y ofrece paseos agradables junto a la vegetación, cultivos tradicionales y tramos de campo abierto. Otra ruta destacada es la del GR-99 o Camino del Ebro, una etapa que une Gandesa con Fabara y forma parte de un recorrido de largo recorrido señalizado.

Además, existen varios senderos locales y paseos rurales que permiten descubrir el entorno agrícola del municipio, con acequias tradicionales, olivos y almendros, y que pueden recorrerse en bici o a pie, integrando patrimonio natural e histórico en una experiencia completa.