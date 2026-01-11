Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reabre el paso del Portalet pero Bielsa sigue cerrado por el elevado riesgo de aludes

El Gobierno de Aragón confirma la reapertura del Portalet 24 horas después de que tuviera que cerrarse por el riesgo de avalanchas

Reabre el paso del Portalet pero Bielsa sigue cerrado por el elevado riesgo de aludes

Reabre el paso del Portalet pero Bielsa sigue cerrado por el elevado riesgo de aludes / El Periódico de Aragón

El Gobierno de Aragón ha anunciado que el paso del Portalet ha podido quedar reabierto, pero el paso transfronterizo de Bielsa seguirá clausurado, como poco, hasta el martes.

El paso de la borrasca Goretti, que ha dejado espesores de nieve de entre 30 y 70 centímetros de nieve en el Pirineo aragonés, motivó este sábado el cierre de los dos pasos transfronterizos por el elevado riesgo de aludes.

Para esta jornada de domingo, el Gobierno de Aragón había lanzado un aviso y llamado a la precaución precisamente por el riesgo de aludes.

