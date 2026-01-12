Más del 60% de las víctimas de violencia sexual atendidas en el Caivis Zaragoza fueron agredidas en el entorno familiar

Más del 60% de las víctimas, mujeres y menores, atendidas en el Centro de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Sexual (Caivis) de Zaragoza fueron agredidas en su entorno más cercano: familiar, laboral, educativo o social. Así se desprende de los datos compartidos este lunes por la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Antoñanzas, y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que han expresado su "sorpresa" por la juventud de los casos recibidos en las tres provincias y por el entorno en el que se han producido la mayoría de las agresiones o abusos.

"Se trata de situaciones dramáticas", ha reconocido la vicepresidenta, que ha explicado que los Caivis tienen asociados pisos para ofrecer alojamiento a las víctimas, y que, en los casos de Zaragoza y Huesca, están actualmente ocupados. "En muchos casos son menores que tienen que venir acompañados de un adulto a denunciar situaciones de violencia sexual y, lamentablemente y en contra del imaginario colectivo, la mayoría de esas agresiones se producen en el entorno más cercano de la víctima", ha señalado.

Antoñanzas ha desgranado los datos de atenciones en el primer año de vida de estos Caivis, que funcionan también como puerta de entrada a otro tipo de violencias machistas, que desde ahí se encargan de redirigir a los recursos adecuados. "En este centro de Zaragoza se han atendido 175 casos en 2025, de los que solo 34 fueron agresiones perpetradas por desconocidos de la víctima", ha señalado.

De las 174 personas atendidas en el Caivis de Zaragoza, 38 son menores de edad, y el resto adultas. Por tramos de edad, el que más atenciones ha prestado ha sido el de entre 18 y 30 años, con 58 personas. Entre 31 y 45 años, ha habido 52 personas atendidas, y entre 46 y 60 años, 20 personas. De las 174 personas atendidas, 105 presentaron denuncia, y el resto decidió no denunciar. Así, los menores de 30 años aglutinan el 55% de las atenciones. El 60% de personas que acudieron a estos centros acabaron presentando una denuncia.

Asimismo, el perfil de los agresores suele coincidir con el de las víctimas, por lo que el principal porcentaje es de agresores menores de 30 años.

Además de los 3 CAIVIS, las mujeres y víctimas de violencias sexuales disponen de un número gratuito, que presta servicio las 24 horas, el 900 504 405. La vicepresidenta ha destacado además el esfuerzo realizado para ampliar la plantilla del IAM, que ha pasado de lo 25 a los 35 empleados.

María Antoñanzas y Mar Vaquero, este lunes en la visita al Caivis de Zaragoza. / EL PERIÓDICO

"Esperábamos tener menos casos"

"Estamos aquí también para recordar los recursos que disponen las aragonesas si han sufrido cualquier tipo de agresión sexual, o si conocen alguna situación que querrían denunciar o precisarían información", ha señalado Vaquero. "Los Caivis son espacios seguros, puertas de entrada amigas, desde donde podemos ayudar a salir de situaciones de violencia sexual, que siempre son injustas, y donde las víctimas nunca jamás son culpables", ha añadido la vicepresidenta de Aragón.

"Esperábamos tener menos casos, esa es la verdad, pero la violencia sexual ataca en las tres provincias, a todas las edades y a todos los estratos sociales", ha reconocido Antoñanzas.

"Nos ha sorprendido los datos de agresión sexual en la infancia, que es un porcentaje muy alto el que se atiende, y los menores y jóvenes es el porcentaje más alto de atenciones en las tre provincias", ha explicado.

"Este año, en total, los Caivis han atendido 260 casos en las tres provincias, 50 de ellos son mejores de hasta 18 años, y ahí todo el personal intenta dar una salida a esa situación", ha añadido.

Los Caivis seguirán desarrollando también su labor informativa, y en 2025 ofrecieron talleres a más de 2.500 personas en Aragón.