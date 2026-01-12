El adelanto electoral del 8F en Aragón costará cerca de 10 millones de euros

El adelanto electoral del 8 de febrero en Aragón le costará a las arcas autonómicas cerca de 10 millones de euros. Según las cifras que manejan desde el Gobierno de Aragón, el coste de llevar a los aragoneses a votar en unos comicios autonómicos, en el primer adelanto electoral de la historia de la comunidad y la primera vez, por lo tanto, en la que se separan las votaciones autonómicas de las municipales, la factura será entre dos y tres veces mayor al coste habitual de unos comicios.

Y es que, en esta convocatoria electoral, toda la cuenta la debe abonar la Administración autonómica, mientras que el papel del Estado es muy importante cuando se celebran comicios autonómicos y municipales al mismo tiempo y asume buena parte de la factura.

En la cita que se celebrará dentro de menos de un mes deben abonarse gastos fijos, que se producen en todas las convocatorias electorales, independientemente de si se trata de unos comicios autonómicos o municipales, o ambos a la vez.

Según fuentes del Gobierno de Aragón, la mitad de la factura de las elecciones del próximo 8 de febrero se destinará, prácticamente, a la empresa responsable del escrutinio y de la difusión de los resultados, en este caso, Indra. La compañía se llevará 4,8 millones de euros por realizar su trabajo.

El hemiciclo de las Cortes de Aragón, en una imagen de archivo. / Ángel de Castro

Las subvenciones a los partidos serán de 2,3 millones en total

Por otro lado, a esta partida se suman las subvenciones electorales que reciben los partidos que se presentan las elecciones y que cobran en función de su representación en el hemiciclo aragonés, lo que suma otros 2,3 millones de euros a la factura.

En concreto, según se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), como máximo los partidos podrán recibir una subvención de unos 800.000 euros si concurren en las tres circunscripciones. En concreto, por la de Huesca serán 132.730,80 euros; por la de Teruel, 78.385,32 euros; y por la de Zaragoza, 570.919,58 euros. En total, algo más de 782.034 euros para las tres provincias aragonesas.

Por otro lado, los partidos podrán recibir una subvención de 12.610,62 euros por escaño obtenido y de 0,76 euros por voto conseguido por cada candidatura que obtenga escaño. Además, se abonarán 0,27 euros por elector en cada una de las circunscripciones en que hayan presentado candidatura, siempre que dicha candidatura hubiera obtenido el número de diputados necesarios para constituir un grupo parlamentario.

Sobres con papeletas depositadas en las urnas, en mayo de 2023. / ANGEL DE CASTRO

Las gratificaciones

El resto de cuantías, que no han sido desglosadas, se reparten en partidas algo menores entre la impresión y distribución de las papeletas electorales y los sobres, los impresos necesarios para la jornada electoral; así como las gratificaciones a los miembros y personas colaboradoras de las Juntas Electorales, a los secretarios de los ayuntamientos, que tienen un trabajo crucial, o los propios trabajadores del proceso electoral.

El Boletín Oficial de Aragón que recogía la convocatoria de este adelanto electoral resumía las principales gratificaciones que recibirán los miembros de una mesa electoral o los representantes de las juntas electorales.

En concreto, la presidencia de la Junta Electoral de Aragón recibirá 3.916 euros; la vicepresidencia, 1.523 euros; los vocales, 1.418 euros; y la secretaría, 3.045 euros. Las gratificaciones a los miembros de las juntas electorales provinciales van desde los 3.617 euros al presidente, el vocal judicial y delegado de censo, 1.582 euros; el vocal no judicial, 904 euros; y el secretario, 3.391 euros.

El personal colaborador de las juntas electorales provinciales y de zona recibirá 45 euros por mesa. Los tribunales de Instancia y jueces de paz (representantes de las Oficinas de Justicia) en los municipios tendrán una dieta de 65 euros. Y el personal colaborador de los ayuntamientos recibirá 45 euros por mesa.

A estas cuantías se deben sumar, por otro lado, el acondicionamiento de los locales que se transformarán en colegios electorales en cada municipio de Aragón; el pago del voto CERA, esto es, de los residentes aragoneses en el extranjero; o las partidas destinadas a la publicidad electoral de los distintos partidos políticos.

Las cifras son claras y a las arcas autonómicas les saldrá más caro este adelanto electoral que si el presidente de Aragón, Jorge Azcón, hubiera agotado la legislatura y los comicios autonómicos se hubieran celebrado cuando tocaba, en mayo de 2027, junto a la celebración de las elecciones municipales.