Agresiones en las aulas de Aragón: los profesores detectan un aumento de los conflictos con alumnos y padres

Los profesores hablan claro: cada vez son más frecuentes las agresiones verbales y físicas en las aulas y no solo por parte de los alumnos. Según un informe publicado por el sindicato STEA, ocho de cada diez docentes alertan del aumento de las agresiones en los centros educativos de Aragón. Un clima que preocupa ya que los problemas no solo se están produciendo entre estudiantes y profesores, sino que cada vez son más los profesores que se enfrentan a situaciones desagradables con las familias, lo que está contribuyendo a incrementar la tensión diaria en los colegios, institutos y centros de FP.

El informe, dado a conocer este lunes, revela datos muy preocupantes sobre el comportamiento de los estudiantes y la sensación de "desvalorización profesional" a la que se enfrentan los docentes, cuya figura cada vez se respeta menos. Según el estudio, realizado durante el mes de noviembre y basado en 13.000 encuestas a profesores de enseñanza pública no universitaria de toda España, el 83% de los docentes afirma que se han incrementado en los últimos años las agresiones verbales y físicas por parte del alumnado. Este porcentaje refleja la media nacional, la misma que en Aragón. Sin embargo, hay diferencias entre las tres provincias.

Según el informe Causas del malestar docente en la enseñanza pública no universitaria’, realizado por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs), esta percepción se incrementa entre el profesorado de la provincia zaragozana hasta el 86%, mientras que en Teruel (82%) y en Huesca (81%) se reduce ligeramente. También se ha incrementado la percepción de que cada vez son más los padres y madres los protagonistas de esas agresiones. En concreto, el 73% de los docentes aragoneses así lo aseguran (la media nacional escala al 83%). Por provincias, Teruelllama la atención porque el porcentaje se reduce hasta el 53%, mientras que en la zaragozana y la oscense se sitúa en el 84%. Recalcan desde el sindicato que esta situación "incrementa" la tensión diaria a la que se enfrentan los docentes, que también deben lidiar con las familias.

"Queremos enseñar sin tener que tolerar insolencias, desconsideraciones u ofensas, y sin sentirnos desprotegidos ante situaciones de conflicto cada vez más habituales", apuntan desde STEA, que aseguran que estas situaciones tienen un "impacto directo en la salud del profesorado". Es más, advierten de que estas conductas se están "normalizando", lo que genera un "desgaste insostenible y un aumento preocupante de las bajas laborales entre los docentes", aseguran.

“Descortesías, agravios, ofensas, insolencias, injurias y vejaciones. Con este ambiente, no es de extrañar que las bajas médicas estén a la orden del día. Este desgaste cuesta la salud y la ilusión al profesorado, provocando desde ataques de pánico hasta consumo de ansiolíticos”, destacan los autores del informe. Por ello, desde el sindicato exige protocolos de prevención de agresiones y la incorporación de gabinetes psicológicos para abordar las conductas disruptivas del alumnado y apoyar al profesorado.

El informe también analiza otros aspectos que hacen mella entre los profesores, como la sobrecarga de trabajo, la burocracia y la falta de efectivos. El estudio refleja el desánimo entre los profesionales aragoneses, y el 34% asegura que las familias no valoran su trabajo. El porcentaje autonómico global está por debajo de la media nacional, que se sitúa 12 puntos por encima.

Demasiados alumnos

Entre los principales ejes abordados destaca el impacto de las condiciones estructurales en las labores del docente. El 87% del profesorado en la comunidad no está conforme con las ratios actuales porque, aseguran, no permiten una atención adecuada del alumnado, "cada vez más diverso", matizan. Una vez más, las diferencias entre provincias son importantes.

En el caso de la zaragozana, el 91% de los profesionales cree que hay demasiados alumnos por aula, un porcentaje que se reduce al 88% en Huesca y el 82% en Teruel. Esta diferencia tan acentuada se debe, según el sindicato, a una ratio más baja de alumnado por docente en la provincia turolense, fruto del mayor peso de la escuela rural. Un ejemplo, añaden, para exigir una bajada de las ratios en todo Aragón.

Actualmente, el número máximo de alumnos por aula es de 25, pero el Ministerio de Educación y FP presentó en octubre un proyecto legislativo para que las clases de educación primaria tengan, como máximo, 22 alumnos.

Denuncian más problemas, como la sobrecarga burocrática que hasta el 92% del profesorado considera "asfixiante" y "perjudicial" para su labor docente. En este caso, son los oscense los que más notan y denuncian las consecuencias y hasta el 95% lo denuncia.

Además del salario, el 90% de los profesionales en la comunidad afirma que la Administración no le respalda lo suficiente. Esta es la media aragonesa, que está por encima de la nacional (un 86% lo sienten así). Tampoco están conformes con los sueldos que, coinciden la mayoría (91%) que no se han revalorizado lo suficiente conforme el IPC y que "no es el adecuado".