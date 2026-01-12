Aragón puede pulverizar todos los récords de consumo eléctrico en 2026: el año comienza con grandes picos de demanda que irán a más

Una de las principales evidencias que deja el balance del consumo eléctrico de Aragón en 2025 es que el primer año completo del funcionamiento intensivo de los centros de datos ha demostrado que no solo irá en aumento en los próximos años sino que indicadores tan relevantes como la punta de demanda que es capaz de alcanzar ahora la comunidad está a punto de pulverizar todos los récords históricos que seguían vigentes desde hace seis años. De hecho, este 2026 ha comenzado ya acechando esa máxima que data del 2019.

Concretamente, el pasado 7 de enero se alcanzó una máxima de 1.739 megavatios hora (MW/h) a las 20.05 horas, que ya se quedó muy cerca de este hito histórico. Los datos oficiales de Endesa apuntan a que el máximo registrado hasta el momento en la comunidad data del 11 de enero de 2019, cuando Aragón llegó a alcanzar un consumo de 1.818 MW/h, solo 79 más que la registrada pocos días después del arranque de 2026 y, obviamente, en el primer día después del parón vacacional de las Navidades para muchos de los consumidores que tienen la red de distribución.

También es verdad, reconocen, que este año el mes de diciembre y los primeros días de enero se han dado temperaturas muy bajas y eso ha aumentado el consumo tanto en hogares como en servicios por las necesidades de climatización. Pero al final, ni los días valle son tan valle ahora mismo, ni las puntas del pasado son tan imbatibles como parecía en los últimos seis años.

De hecho, la máxima histórica durante el verano se sitúa en 1.805 MW/h y tampoco se ve tan inalcanzable como podía parecer, ya que Aragón, como el resto de comunidades, llevan tiempo observando cómo las comodidades en los hogares aumentan, en cuanto a dotarse de aparatos de aire acondicionado o nuevos electrodomésticos y de tecnología que también se alimentan de la red.

Menor distancia invierno-verano

Eso ha ayudado también a que las distancias entre el invierno y el verano se acorten, una especie de cambio climático en el consumo de luz y la estadística ahora ya es más uniforme durante los doce meses. Tradicionalmente siempre se veía que los meses de invierno eran los que más picos de demanda alcanzaban, pero eso ahora está cambiando y el verano está igualando los registros progresivamente acortando las distancias y no siempre depende de que se den días de calor extremo para que los registros lleguen a cotas muy altas.

Esos 1.739 MW/h que se alcanzaron el pasado 7 de enero también llega en plena ola de frío pero también significa que la demanda ordinaria de electricidad ha aumentado de forma significativa. Probablemente porque el consumo intensivo de los centros de datos, durante los 365 días del año y las 24 horas del día, ayuda a que de forma habitual Aragón se esté moviendo en torno a esos datos históricos que podrían batirse en los próximos días o meses. El año 2026 apunta a ser el de un nuevo récord y no tardará en verse.

Cambio de un transformador en una subestación eléctrica de Endesa. / Endesa

De momento, los datos oficiales de 2025 apuntan a que ese récord sigue vigente, ya que la cifra más alta de demanda eléctrica alcanzada durante sus doce meses se dio el 18 de septiembre a las 18.00 horas, que fue cuando la comunidad registró una punta de su demanda de 1.794 MW/h. Solo 24 menos que ese máximo histórico de 2019.

Pero las lecturas que se pueden hacer de este dato van más allá. La primera, que ese pico anual ya no se registra en los meses de invierno, como era ya casi una tradición en el territorio. La segunda, que se quedó a solo 11 MW/h del récord actual de los meses de verano, una distancia ínfima que acerca el nuevo pico histórico a este 2026.

Otra lectura importante es que está lejos de cambiar el paradigma de que la máxima demanda de luz siempre se concentra en los días centrales de la semana, entre los martes y los jueves, ya que los lunes, viernes y durante el fin de semana las cifras caen significativamente. Pero eso está relacionado con la actividad laboral, la menor conexión de la industria y con ello, la menor demanda de luz en la red de distribución de Endesa.