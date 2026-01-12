Avanzan las obras en la A-230: 13 kilómetros asfaltados y más novedades

Avanzan a buen ritmo los trabajos de la carretera que une Huesca con losMonegros, a través del cual se están renovando por completo más de 150 kilómetros de cinco carreteras: la A-129, la A-131, la A-230 y la A-1213. La inversión total en las citadas vías de la red autonómica supera los 150 millones de euros.

El director general de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Arminio, se ha desplazado al lugar donde las máquinas están trabajando para renovar por completo los 40 kilómetros de la A-230, que ganará dos metros de anchura, hasta los siete metros de calzada para convertirse en una vía mucho más segura. “Esta es una carretera que nos encontramos francamente deteriorada y que debería haberse renovado antes de 2024, como contemplaba el Plan General, pero no se hizo, debido a una falta de inversiones en toda la comunidad autónoma durante demasiados años que nos ha conducido a tener las peores carreteras autonómicas de España y que ahora estamos corrigiendo con la ejecución del Plan Extraordinario”.

Arminio ha comprobado cómo las máquinas trabajan en estos momentos en el punto kilométrico 70, en el término de Sariñena, de una carretera que comunica Caspe con Sariñena, cuyas obras avanzan según lo previsto, dado que en el ecuador de la ejecución del PEC este Itinerario 4, al que pertenece la A-230, se encuentra por encima del 55%.

“La carretera está completamente agotada, por lo que se va a profundizar en los trabajos de bacheo temporal para mejorar el firme y hacerla más transitable en tanto se avanza con las labores de acondicionamiento total que darán como resultado una carretera completamente nueva, tal como se merecen los vecinos de Los Monegros”, apunta el director general, quien ha reconocido que “toda obra genera molestias, lo que sumado al mal estado del firme por la falta de inversión en años da como resultado la situación que tenemos, pero que va a empezar a cambiar de manera drástica en las próximas semanas y meses”.

Hasta el momento se ha finalizado el tramo de 13 kilómetros entre Bujaraloz y el límite de provincia, donde se ha reforzado el firme. Además, se han finalizado el movimiento de tierras entre el límite provincial y Sariñena (25 kilómetros) y están muy avanzados los trabajos de drenaje transversal. “A partir de ahora, la concesionaria Humonsa va a trabajar ya en la reforma del firme y es cuando los usuarios van a notar la mejora sustancial de esta carretera A-230”.

Miguel Ángel Arminio ha aprovechado su visita a la zona para reunirse con los responsables de la empresa concesionaria, con quien ha establecido un calendario de actuaciones según el cual, en mayo estará completamente renovado el tramo Sariñena-Pallaruelo de Monegros y en los siguientes meses se abordará el tramo hasta el límite provincial. “Pese a que el plazo de la obra está fijado por contrato en marzo de 2027, la carretera estará finalizada en su totalidad antes de que de 2026 para beneficio y satisfacción de los usuarios que circulan a diario por esta comarca”, ha concluido el director general.