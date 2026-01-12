Azcón acusa a Pilar Alegría de "defender a los independentistas" en el nuevo modelo de la financiación autonómica

La reforma del sistema de financiación autonómica condiciona la precampaña de las elecciones de Aragón. El líder del PP y candidato a revalidar la presidencia autonómica, Jorge Azcón, ha lamentado este lunes que Pilar Alegría, secretaria general del PSOE en la comunidad y aspirante al Gobierno autonómico, "se quede sola en el PSOE defendiendo a los independentistas". Un análisis que Azcón ha hecho apoyado en los cuestionamientos de líderes socialistas por el pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Cataluña. Alegría, por su parte, ha reclamado al PP su propuesta de la financiación autonómica y las iniciativas de Azcón para aprovechar el aumento de la financiación en la comunidad, cifrado en unos 630 millones de euros.

"Alegría se queda sola en un modelo de financiación que va en contra de los intereses de Aragón", ha resumido Azcón, que ha destacado a "los presidentes de Castilla-La Mancha y de Asturias o al secretario general de Castilla y León" como socialistas que ya han criticado la postura del Gobierno central para la nueva financiación. Azcón espera una reacción similar de Alegría, algo que no tiene visos de sucederse, con la federación aragonesa y su candidata alineada con las tesis anunciadas por Sánchez.

El popular ha asegurado este lunes también que el Gobierno de Aragón, representado por el consejero Roberto Bermúdez de Castro, acudirá este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con una propuesta "de justicia" para mejorar la financiación autonómica. La ordinalidad, para Azcón, es "tratar a unos mejor que a otros y los aragoneses no vamos a permitir que se nos trate de segunda".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afinará el miércoles ante los consejeros autonómicos la propuesta de la nueva financiación. Lo poco que se sabe, lo explicado el pasado viernes por la titular ministerial, le suena bien a Pilar Alegría. La líder del socialismo aragonés ha reclamado este lunes, en su visita a Pinseque, la iniciativa del PP para mejorar el reparto de fondos a las comunidades. En clave aragonesa, Alegría ha pedido a Azcón saber qué hará con los 630 millones de euros extra que llegarían a la comunidad si saliera adelante una propuesta que no tiene visos de prosperar en el corto plazo.

La posición del PP, para Alegría, "es el no a todo, por ello la primera pregunta que le haría es saber cuál es su modelo financiación, actualmente no sabemos cuál es su modelo, sabemos que no le gusta el actual, pero desconocemos su propuesta".

"Como presidenta de Aragón voy a trabajar para poder llegar a acuerdos en aquellos temas que sean positivos para los aragoneses y aragonesas. Con los 630 millones de euros de la nueva financiación se pueden construir varios institutos en Aragón, especialmente en el mundo rural, este mismo, en Pinseque, está presupuestado por cinco millones de euros", ha resumido la exministra de Educación.