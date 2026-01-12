Azcón destaca el papel de Novartis como referente mundial en terapias oncológicas y empleo

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado este lunes la planta de Novartis en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), donde ha destacado la importancia de la compañía como referente mundial en terapias oncológicas y empleo cualificado.

La instalación aragonesa ha recibido una inversión total de 53 millones de euros y se ha consolidado como un centro estratégico tanto por su capacidad tecnológica como por su proyección internacional, ya que abastece al mercado nacional y exporta tratamientos a otros países. La planta, una de las cinco instalaciones que la compañía tiene en el mundo dedicadas a la producción de radioligandos, una innovadora terapia oncológica de medicina nuclear que permite tratar el cáncer sin dañar los tejidos sanos, es, además, un motor de crecimiento económico y de generación de empleo cualificado en el territorio.

La presidenta de Novartis España, Amaya Echevarría, ha destacado que desde La Almunia se contribuye a "reimaginar la medicina" y a reforzar el papel de España como polo de innovación en Europa, con un foco especial en el tratamiento del cáncer, que es la primera causa de muerte en el país.

También ha subrayado el valor compartido que genera el proyecto para Aragón a través de la creación de empleo y oportunidades de desarrollo.

Desde su puesta en marcha en 2012, la planta ha pasado de contar con ocho trabajadores a los 110 profesionales que emplea en la actualidad y a los que se suman más de 200 empleos indirectos vinculados a su actividad.

Un desarrollo que ha contribuido asimismo a la fijación de población en una zona de baja densidad, especialmente entre perfiles jóvenes y altamente cualificados, como explica el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Azcón ha resaltado que la planta ofrece "oportunidades reales de carrera" para profesionales jóvenes en el ámbito de la ciencia y la industria, y ha señalado que proyectos como este demuestran que "hay futuro en Aragón ligado a la innovación".

Tras la visita a las instalaciones, el presidente ha mantenido un encuentro informal con jóvenes profesionales de la planta para conocer de primera mano sus trayectorias, así como las oportunidades de formación y desarrollo profesional que ofrece el centro.