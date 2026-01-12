Cambio de ciclo en la CEOE Aragón: el empresario Benito Tesier será proclamado hoy nuevo presidente

Benito Tesier (Zaragoza, 1968), director general de Brembo Iberia, será proclamado este lunes por la mañana nuevo presidente de la CEOE Aragón. La organización empresarial celebrará una asamblea general extraordinaria con carácter electoral en la que, como único candidato, será elegido por aclamación por el plenario de la patronal, formado por 265 representantes de las asociaciones territoriales y sectoriales integradas en la confederación.

El relevo pone punto final al proceso de transición abierto en otoño, cuando Miguel Marzo anunció que no optaría a la reelección tras cuatro años al frente de la organización. La candidatura de Tesier quedó ratificada por su junta electoral el 15 de diciembre, sin que se registraran alternativas dentro del calendario estatutario.

Un referente del automóvil y el metal

Tesier llega a la presidencia con un currículum muy vinculado al tejido empresarial aragonés, especialmente a la automoción y la industria del metal. Además de su responsabilidad ejecutiva en Brembo, preside el Clúster de Automoción de Aragón (Caar) y la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ), dos de los sectores que más peso concentran en la economía regional.

En los últimos meses también ha ampliado su presencia en el ámbito nacional, tras incorporarse al comité ejecutivo de Cepyme tras el proceso electoral interno celebrado en 2025. Reforzó así su interlocución fuera de la comunidad, un papel que ya ejercía como vicepresidente de Sernauto, la patronal española de proveedores de automoción.

La CEOE Aragón representa a más de 30.000 empresas a través de las asociaciones que integra y una parte relevante de su agenda pasa por consolidar esa capilaridad territorial y sectorial en un escenario económico exigente.

Amplia presencia institucional

La asamblea se celebrará en el Patio de la Infanta de Ibercaja, un espacio reservado para las grandes citas institucionales y empresariales. La clausura del acto contará con las intervenciones del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el presidente nacional de la CEOE, Antonio Garamendi, además de los discursos del presidente saliente y del entrante, y la bienvenida del consejero delegado de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias.

La elección con candidatura única subraya la apuesta por el consenso y evita batallas internas en la patronal aragonesa. Tesier asume ahora el reto de traducir esa unanimidad en una mayor cohesión interna en el funcionamiento de la organización tras una etapa algo turbulenta, equilibrando sensibilidades territoriales y sectoriales.