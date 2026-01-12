La Feria de Zaragoza y el Palacio de Congresos clausuran 2025 con cerca de 280.000 visitantes

La Feria de Zaragoza y el Palacio de Congresos han cerrado el ejercicio 2025 con un balance al alza, con más de 80 ferias, congresos y eventos celebrados y 279.305 visitantes en total. Los datos consolidan a ambos recintos -gestionados por la Feria de Zaragoza- como una de las principales plataformas del país para la actividad profesional, ferial, cultural y de entretenimiento, con impacto dentro y fuera de Aragón.

El pasado año deja una fotografía de crecimiento sostenido, una agenda cada vez más diversificada y una estrategia que combina los certámenes tradicionales, con fuerte peso en sectores como el agroalimentario, el agua, el vinícola, la automoción o la industria papelera, pero también con la incorporación de nuevos formatos capaces de atraer públicos distintos.

Tirón internacional y nuevas propuestas

La Feria de Zaragoza ha mantenido en 2025 su papel de motor económico al concentrar algunos de los grandes encuentros profesionales del calendario. Entre ellos, Enomaq (11 al 13 de febrero) celebró su 24ª edición con 28.000 asistentes y 936 marcas expositoras de 30 países, además de integrar el Concurso Nacional de Vinos Vinespaña, que evaluó 900 muestras con un jurado de 40 catadores.

Otro hito del año fue Smagua (4 al 6 de marzo), que celebró su 27ª edición coincidiendo con el 50 aniversario del certamen, conmemoración incluida en una gala en la Torre del Agua. La feria contabilizó 25.897 profesionales, un 12% más que en la edición anterior, con 657 marcas de 30 países y una superficie de 34.378 m². El programa se apoyó en la transferencia de conocimiento: más de 80 jornadas técnicas, 150 expertos, 5.000 asistentes a conferencias y alrededor de 400 reuniones de negocio.

La apuesta por la especialización industrial se reflejó también en Spaper, que en su cuarta edición reunió a 2.723 profesionales y 157 marcas de 18 países. Además, la celebración conjunta de Smagua, Spaper y Expofimer -enfocada a mantenimiento de renovables y gestión de activos- permitió reforzar sinergias entre sectores y disparar el músculo expositivo: en conjunto, los tres certámenes incrementaron la superficie y el número de marcas en más de un 50%, mientras Expofimer atrajo a 4.179 visitantes.

En el ámbito agroganadero, Figan (25 al 28 de marzo) firmó una de las cifras más destacadas del año con 60.757 visitantes, un 11% más que en la edición previa. El salón contó con 25 países expositores, 106 delegaciones internacionales y 1.200 marcas, e incorporó espacios de nuevo cuño como FIGAN Conecta Talento, el Foro Agroinfluencers y el Foro Lácteo, orientados a empleo, comunicación sectorial y análisis de desafíos productivos.

Público final: motor, turismo, videojuegos y música

El calendario no se limitó al público profesional. Las ferias de mayo orientadas al visitante final, STOCK CAR y ARATUR, volvieron a tener buena respuesta. STOCK CAR (8 al 11 de mayo) cerró su 16ª edición con 1.012 coches vendidos e incluyó por primera vez charlas sectoriales en colaboración con ATARVEZ.

Como novedades, el recinto estrenó el Volrace Motor Show Zaragoza (25 y 26 de octubre), que reunió a más de 20.000 visitantes en un fin de semana de exhibición y espectáculo, y celebró la primera edición de OWN, festival de videojuegos, esports y cultura digital (21 al 23 de noviembre), con más de 30 partners, 1.000 gamers y 10.000 visitantes.

La dimensión cultural también ocupó un espacio relevante: entre los eventos musicales, el concierto de Mike Towers (31 de mayo) congregó a 15.500 personas.

El Palacio de Congresos: 73 eventos y 112.249 asistentes

El Palacio de Congresos reforzó en 2025 su perfil como infraestructura “todoterreno” al acoger 73 eventos y reunir a 112.249 visitantes. Su programación combinó ferias, congresos profesionales, galas institucionales y una amplia oferta de ocio.

En clave expositiva, albergó Aratur (16 al 18 de mayo), con 15.231 visitantes y 80 expositores; NUPZIAL (24 al 26 de octubre), que se celebró por primera vez en este recinto con más de 70 marcas (un 11% más que el año anterior); y CIPEU (1 al 2 de octubre), con 600 profesionales, representación de más de 20 países y 50 empresas patrocinadoras.

En la programación escénica y musical, el Palacio recibió montajes como Kinky Boots, Priscilla Reina del desierto o Mamma Mía!, además de espectáculos familiares y propuestas como Aragón Fashion Week, ballets y conciertos, entre ellos los de Diana Navarro o Vive Latino.

En el plano congresual, la agenda incluyó citas de primer nivel como The Wave, el Congreso Nacional de Hospitales, encuentros del ámbito sanitario y científico, y eventos empresariales como el Aragón Business Summit. El año se cerró con un estreno con vocación divulgativa: el Pabellón de la Ciencia Fundación Ibercaja (20 al 22 de diciembre), que atrajo a 2.500 personas en un espacio de 2.000 m² con la colaboración de más de 20 entidades, diseñado para acercar la ciencia de manera participativa.