El Gobierno de Aragón planea activar la AEMET autonómica la próxima primavera
El proyecto cuenta con la participación del Ejecutivo autonómico, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y el Instituto Tecnológico de Aragón
El Gobierno de Aragón sigue ultimando la creación de la "AEMET autonómica" que quiere poner en marcha la próxima primavera. Así lo ha anunciado durante el transcurso de la reunión de seguimiento para la puesta en marcha de un modeo de previsión meteorológica propia. La intención del Ejecutivo autonómico es aumentar el número de estaciones y sensores repartidos por el territorio, alcanzar el nivel de predicción municipal y dirigir, desde la propia comunidad, la previsión de fenómenos adversos, como las grandes lluvias localizadas o grandes nevadas. El objetivo es "afinar" en la previsión desde el propio territorio y dejar de depender tanto de las predicciones que se hacen desde las sedes nacionales de la AEMET.
