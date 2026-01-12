La huella de los primeros centros de datos en Aragón: el consumo de luz se dispara un 9,2% con un aumento que triplica y duplica al de otras comunidades

El año 2025 quizá será recordado en el futuro en Aragón como el momento en el que la comunidad experimentó un cambio de paradigma significativo en lo que respecta al consumo de la energía eléctrica. La irrupción de los centros de datos en el territorio ha demostrado en el primer ejercicio completo en el que se podía medir su impacto real que el consumo global ha crecido un 9,2% con respecto al año anterior, un incremento que esconde muchas lecturas a tener en cuenta en este 2026 y en los años venideros, porque la actividad de estas instalaciones y el uso intensivo que hacen de la luz, al trabajar los 365 días del año y las 24 horas del día, ha disparado además las cifras de los usos residenciales y del sector servicios, que por primera vez en la historia superan a las de la industria en el cómputo global y siguen en progresión ascendente.

Hay un cambio de paradigma en marcha y está, además, en el camino de pulverizar todos los registros históricos del territorio en lo que a puntas de demanda se refiere. La evidencia se constata con los datos, aún provisionales, que maneja Endesa, el principal distribuidor en Aragón, que apuntan a que esta es la comunidad autónoma que más ha aumentado su consumo eléctrico en el último año.

Ese 9,2% de aumento en su demanda de electricidad triplica el de Cataluña, que ha marcado un 2,9% de subida, y duplica al de los territorios del sur del país, Andalucía y Extremadura, que han aumentado un 4,3%, o el de Baleares, que lo ha hecho en un 4,4%. Y si se compara con comunidades como Canarias, con un 1,4%, el crecimiento se multiplica por cuatro. Es una foto fija que sitúa a la comunidad aragonesa como la que más ha elevado su consumo eléctrico.

Operarios realizando reparaciones en la red eléctrica. / Endesa

¿Por qué este incremento? Los datos desglosados explican cómo la industria, que tradicionalmente ha sido la que más luz consumía en el territorio, siempre por encima del 50% del total, en el último año ha aumentado su gasto de energía eléctrica un 5,5%. Pero han sido los usos domésticos, los residenciales, y los del sector servicios, los que se han disparado un 12,9% en los últimos doce meses. Y esta diferencia tiene una explicación clara: que Endesa contabiliza los consumos de los centros de datos en este segundo grupo de consumidores y no en el de la industria, como cabría esperar por su actividad empresarial y económica.

Un crecimiento que irá a más

Esta diferencia, en el caso del cómputo global de Aragón, ha sido decisiva para explicar ese incremento en las cifras, tanto globales como por sectores a medir. Y lo que podría deducirse es que teniendo en cuenta que solo están funcionando los tres centros de datos de Amazon Web Services (ubicados en Villanueva de Gállego, El Burgo y Huesca), y que están por llegar los de Microsoft, Samca, Forestalia, Vantage... el futuro de los próximos años augura un crecimiento exponencial en la factura eléctrica aragonesa, un consumo que se va a disparar con más instalaciones de uso intensivo de la red eléctrica y quién sabe si junto al incremento de la actividad empresarial ligada a otros grandes proyectos de inversión en camino de otros sectores, como la gigafactoría de CATL y Stellantis en Figueruelas, o el desembarco de la multinacional china Leapmotor.

Obras del centro de datos de Amazon en Villanueva de Gállego, en una imagen del pasado 2025. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Lo que está claro es que el impacto real en el consumo eléctrico de los data centers se empieza a constatar de forma empírica en una red de distribución como la de Endesa, que cuenta en Aragón, a grandes rasgos, con 313 subestaciones transformadoras, 10.322 centros de transformación, 29.640 kilómetros de longitud de líneas de la red eléctrica, una demanda de distribución de 9.303 GWh y 954.501 puntos de suministro.

La tendencia es al alza pero aparte de ser la comunidad autónoma que más ha incrementado el consumo eléctrico en España, también se aprecia que lo que representa la industria, que ha crecido en su demanda también, se sitúa en estos momentos en el 47,7% del global en el territorio, pero que aún así, sigue teniendo un protagonismo que en otras autonomías está lejos de tener. Por poner un ejemplo, en esas mismas comunidades a las que ha superado ampliamente en su aumento del consumo en 2025, en Cataluña estos sectores solo representan el 35,4%, en Andalucía y Extremadura es del 25,5%, en Canarias del 7% y en Baleares, del 3,1%. Así que no solo de los centros de datos vive la factura de la luz en Aragón.