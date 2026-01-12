Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jordi Sevilla anima a Pilar Alegría a coger propuestas de su manifiesto contra Pedro Sánchez para mejorar en las elecciones de Aragón

El exministro reclama "un cambio de rumbo político" en el PSOE y acusa a su partido de favorecer "el auge de la extrema derecha"

El economista y exministro de Administraciones Públicas de España Jordi Sevilla, durante una entrevista para Europa Press.

El economista y exministro de Administraciones Públicas de España Jordi Sevilla, durante una entrevista para Europa Press. / Alberto Ortega - Europa Press

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, ha expresado su esperanza de que el PSOE mejore sus resultados en las próximas elecciones autonómicas de Aragón "si incorpora en la campaña algunas de las sugerencias autocríticas y mejoras programáticas", recogidas en el manifiesto que se lanza desde la plataforma Socialdemocracia 21.

En este documento, publicado junto a un video este lunes en las redes sociales de Sevilla, se reclama un "cambio de rumbo político" en el PSOE y se atribuye a la actual dirección haber "conducido a un auge de la extrema derecha, a una pérdida de apoyos al socialismo y a una dictadura de las minorías".

Asimismo, el exministro ha subrayado que, en caso de que no se puedan añadir estas sugerencias, "todavía están a tiempo de cambiar el rumbo" para que el partido vuelva a ser "fuerte, reconocible y fiable" ante los ciudadanos.

Tras la publicación del manifiesto, Sevilla ha explicado en el vídeo publicado en redes sociales, que esta iniciativa busca promover "un debate autocrítico en el seno del PSOE que le permita recuperar la autonomía política que pide una mayoría de ciudadanos y superar el callejón sin salida al que la crispación, la política de bloques enfrentados y la dinámica sanchismo-antisanchismo está conduciendo a España".

