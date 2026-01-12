Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla

Una de las tiendas de Mercadona con más clientela de Aragón está a punto de cerrar temporalmente. Lo hará a partir del próximo 31 de enero pero solo por poco más de tres meses, que será lo que duren los trabajos de una reforma en la que la firma levantina va a invertir 3 millones de euros. Se trata de uno de los establecimientos de referencia en el eje de la carretera de Logroño y moviliza hasta sus instalaciones a miles de compradores de numerosos municipios del entorno que ahora tendrán que buscarse otra alternativa.

Se trata del Mercadona del municipio de Alagón, que tiene previsto cerrar sus puertas a partir del 31 de enero para iniciar unas obras de reforma para las que el ayuntamiento acaba de concederle licencia tras presentar su proyecto constructivo. Una inversión que se enmarca en la hoja de ruta seguida por la marca que dirige Juan Roig de apostar por la transformación de sus tiendas en la comunidad para adaptarlas a un modelo que "facilite las compras a los clientes y mejore las prestaciones que se encuentran en ella".

Se conocen pocos detalles del proyecto que Mercadona pretende ejecutar en su tienda de Alagón pero desde la empresa las fuentes oficiales aseguran que contará con los mismos metros cuadrados de superficie, no se trata de una ampliación sino de una mejora y renovación, y que mantendrá el mismo número de empleos cuando se reabra al finalizar los trabajos.

¿Y cuándo está previsto que reabra sus puertas al público? Siempre es complicado garantizar una fecha de finalización de cualquier obra pero desde Mercadona confían en que la reapertura de este establecimiento de Alagón se produzca en torno al próximo 4 de mayo. Una fecha que permitiría minimizar las afecciones a su clientela, que ahora tendrán la tienda de Utebo como supermercado más próximo de la marca.

Y son muchos miles de usuarios los que tendrán que buscar una alternativa, ya que el Mercadona de Alagón atrae a numerosos compradores de los municipios del entorno, en el eje de la carretera de Logroño, ya que además tiene muy fácil acceso desde la autovía A-68. Ahora tendrán que hacer más kilómetros para desplazarse al de Utebo, aunque solo serán tres meses de espera para todos ellos.

La reforma del supermercado de Alagón se suma a la de otras muchas en la comunidad. La última de ellas en la localidad altoaragonesa de Jaca, en la que Mercadona realizó una operación similar a la que ahora impulsa. Invirtió 2,9 millones y tuvo que cerrar la tienda temporalmente unos meses para transformarla en un nuevo modelo de Tienda Eficiente con avances en ergonomía, tecnología y sostenibilidad. La estrenaba a principios de diciembre de 2025 tras haberla cerrado en agosto para acometer los trabajos.