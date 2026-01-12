Un militar retirado, nuevo presidente de Vox Huesca
Francisco Casarrubio de la Rubia es afiliado del partido de extrema derecha desde 2019 y, como militar, formó parte de misiones de la ONU como la guerra de Bosnia
Francisco Casarrubio de la Rubia, militar retirado, ha sido elegido como nuevo responsable de la formación política en la provincia de Huesca, con el objetivo de "reforzar la estructura territorial y seguir consolidando el proyecto de Vox en el Alto Aragón". Casarrubio llega a la presidencia de Vox en la provincia tras la dimisión del diputado autonómico Fermín Civiac, que alegó "motivos personales" en su salida del partido.
Según explican desde Vox, Francisco Casarrubio "cuenta con una amplia trayectoria profesional y una dilatada experiencia en el ámbito de la seguridad y el servicio público". Ingresó en el Ejército en 1982, formando parte durante trece años de unidades especiales de la BRIPAC y participando en misiones internacionales de Naciones Unidas, como la Guerra de Bosnia (1993–1994). Posteriormente, desarrolló su carrera profesional en el sector de la seguridad privada hasta 2022, pasando a la situación de militar retirado en diciembre de 2024.
Afiliado a Vox desde abril de 2019, Casarrubio ha desempeñado distintas responsabilidades orgánicas dentro de la formación. Fue nombrado coordinador de Vox en Fraga en enero de 2021 y, desde 2023, ha ejercido como coordinador de zona del partido judicial de Fraga, labor que ha desarrollado hasta la actualidad.
Desde VOX Huesca han destacado que este nombramiento responde a la apuesta de la formación por perfiles con experiencia, compromiso y conocimiento del territorio. "Francisco Casarrubio representa los valores de servicio, disciplina y defensa de España que son seña de identidad de Vox", han asegurado desde el partido de extremaderecha, y han afirmado que se centrará en "dar respuesta a las preocupaciones reales de los oscenses".
