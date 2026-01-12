Muere un joven de 24 años en un accidente de tráfico en Villanueva de Gállego
El siniestro, del que se investigan las causas, ha dejado otro herido grave y dos leves
Un joven de 24 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido a las 23.10 de la noche de este domingo, en Villanueva de Gállego, por causas que se están investigando. En el mismo accidente resultaron heridas leves dos personas y herido grave otro ocupante.
Según informan fuentes de la Guardia Civil, en el camino vecinos de Tocaburros, km 2,6 sentido descendente, se produjo la salida de la vía y posterior vuelco del turismo por causas que se desconocen.
En el coche viajaban dos ocupantes, que fueron trasladados por sus familiares al hospital Royo Villanova. El posible conductor, el joven de 24 años, falleció en Urgencias y un joven de 22 ingresó con heridas leves.
Otros dos ocupantes fueron trasladados también por familiares al Servet, uno de ellos con heridas graves y otro, leves.
Las causas del accidente están en investigación. Es la tercera víctima mortal en las carreteras en este inicio de año 2026 en Aragón.
