La nieve no caía con tanta fuerza en Aragón desde Filomena: “Hacía años que no se veía tanta”

Goretti ha sido la última borrasca en hacer acto de presencia en Aragón, e incluso obligó a cerrar el túnel de Bielsa y el Portalet e impidió abrir Formigal durante el pasado fin de semana. Es un ejemplo de todos los temporales que han puesto en jaque, sobre todo, al Pirineo aragonés. ¿Está siendo el invierno con más nevadas? A pesar de que no existen datos oficiales, dado que la temporada echará el cierre como pronto en marzo, la sensaciones sí que muestran una conclusión firme: hacía años que no se veía tanta nieve. Al menos no tanta desde Filomena en enero de 2021.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma esta percepción, aunque lo hace con matices. Las nevadas caídas hasta la fecha invitan a pensar que hace años que no se ve tanta nieve en Aragón y el Pirineo: “Faltan datos oficiales que confirmen si realmente estamos ante el año con más nieve de la serie histórica, pero puede ser que dé la sensación de que hacía años que no se veía tanta”, matiza Arcadio Blasco, delegado territorial de Aemet en Aragón.

De momento, eso sí, el balance en cuanto a acumulación es positivo. “No hay cifras concretas, pero se cumple parte de lo pronosticado. Está nevando y hay episodios destacados que han devuelto la nieve a las montañas después de varios años con precipitaciones más discretas. Sin embargo, aún quedan meses de temporada y hasta abril podrían producirse nuevas nevadas. Por eso, todavía no es posible comparar con años anteriores ni hacer un balance definitivo”, añade.

El último episodio se produjo este fin de semana, con nevadas copiosas especialmente en la zona noroeste del Pirineo. Antes, la borrasca Francis ya dejó precipitaciones generalizadas, aunque afortunadamente no tan intensas como las previsiones iniciales indicaban. “La previsión ha ido mejorando poco a poco y, aunque en otras comunidades la situación fue más complicada, en Aragón la nieve no ha alcanzado la fuerza esperada”, explica.

La población muestra más interés

Lo que sí detalla Blasco es que la percepción de la población ha cambiado. Cada vez hay más interés por la meteorología y por conocer los fenómenos adversos, ya sean nevadas, tormentas o lluvias intensas. “Desde AEMET y Protección Civil siempre hemos trabajado para ofrecer información fiable y salvaguardar vidas y bienes, activando avisos y poniendo en marcha los medios necesarios para minimizar riesgos. Lo que sí es evidente es que la preocupación de la ciudadanía ha aumentado y la demanda de información es mayor”, apunta.

El cambio climático contribuye a que los fenómenos extremos sean cada vez más frecuentes e intensos. “Por eso es fundamental que cualquier persona que vaya a desplazarse por carretera o practique turismo de montaña se informe en fuentes oficiales, consulte avisos activos y siga las recomendaciones de organismos competentes como AEMET, DGT o Protección Civil”, relata.

En definitiva, aunque faltan datos oficiales, la sensación es que la nieve ha vuelto con fuerza este invierno. La temporada continúa y las próximas semanas serán clave para saber si realmente se está ante un invierno excepcional en Aragón. Mientras tanto, la prudencia y la información contrastada siguen siendo imprescindibles para disfrutar de la nieve con seguridad.