Reabre el túnel de Bielsa después de tres días clausurado por el riesgo de avalanchas

La reunión del Consorcio de Bielsa-Aragnouet ha concluido que ya no hay riesgo de aludes y, por lo tanto, se puede reabrir a la circulación tras un intenso fin de semana limpiando

Imagen de archivo de este fin de semana, con el túnel cerrado.

Imagen de archivo de este fin de semana, con el túnel cerrado. / AECT Pirineos-Pyrénées

Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El túnel de Bielsa-Aragnouet se ha reabierto al tráfico este lunes, desde las 17.30 horas, después de casi tres días cerrado por la acumulación de nieve y el riesgo de avalanchas que ha dejado el paso de la borrasca Goretti en el Pirineo aragonés.

Así lo han indicado fuentes de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) Pirineos-Pyrénées, después de la reunión del consorcio en la que se ha determinado que, después de un intenso fin de semana con quitanieves y detonando las avalanchas, se ha reducido el riesgo de aludes y que el paso transfronterizo puede reabrir.

VÍDEO | Las máquinas quitanieves trabajan a destajo en el túnel de Bielsa

VÍDEO | Las máquinas quitanieves trabajan a destajo en el túnel de Bielsa

AECT Pirineos-Pyrénées

Andrés Olloqui, director de la AECT, señala que todas las pruebas en el entorno del túnel demuestran que el manto nivoso está bien. "Hemos hecho sondeos y salen bien, el manto nivoso está estable y reabrimos ya para todo tipo de vehículos", ha explicado.

En concreto, también los camiones podrán circular, ya que este lunes no hay riesgo de placas de hielo ni necesidad de cadenas para circular por la calzada.

Semáforo verde en el túnel de Bielsa, en el lado español, tras su reapertura en la tarde de este lunes.

Semáforo verde en el túnel de Bielsa, en el lado español, tras su reapertura en la tarde de este lunes. / AECT Pirineos-Pyrénées

Las laderas del entorno del túnel transfronterizo llegaron a acumular un metro de nieve con el paso de la borrasca Goretti. Desde el consorcio del túnel señalan que "desde que el sábado a las 10 de la mañana dejó de nevar, hemos trabajado sin descanso para poder reabrir, con una pala cargadora y dos quitanieves".

Noticias relacionadas y más

Además, se tuvieron que activar en dos ocasiones los gazex, elementos que sirven para desencadenar artificialmente las avalanchas y consolidar el manto nivoso. Según confirma Olloqui, tuvieron que utilizar este recurso tanto el sábado como el domingo, para garantizar la estabilidad de la nieve en el entorno, lo que permite reabrir la carretera en un momento crucial para las comunicaciones con Francia, marcadas por las protestas del sector primario en el país galo en contra del acuerdo de la UE con Mercosur.

