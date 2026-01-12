Abascal inicia la precampaña de Vox para las elecciones de Aragón en Teruel: "El problema de Aragón y España es Pedro Sánchez, el capo de una mafia"

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de la ultraderecha para la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, han protagonizado este lunes el primer acto de precampaña de su partido de cara a los comicios autonómicos del 8 de febrero. Tanto Abascal como Nolasco han marcado distancias con el PP y han insistido en que "el cálculo de Azcón" saldrá como en Extremadura: "Los aragoneses van a decir que quieren más Vox". El presidente de la ultraderecha española también ha criticado al PSOE y a Pedro Sánchez, "el problema de Aragón y España y el capo de una mafia".

El propio Abascal, que ha sido el encargado de cerrar el acto en el Palacio de Congresos de Teruel, ha admitido que no iba a centrarse en Aragón, pese a iniciar este lunes la precampaña, y sí enfocar el discurso desde la óptica nacional. El líder de la ultraderecha ha atacado tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al PP, personificado en el aragonés Jorge Azcón. "Sánchez solo se acordó de que Teruel existía para comprar el voto de un personaje que acabó votando con Bildu y el PNV", ha citado Abascal, en referencia a Tomás Guitarte, quien apoyó al líder socialista en su segunda carrera hacia La Moncloa, la primera tras pasar por las urnas. El segundo recuerdo de Sánchez con Teruel, según Abascal, está ligado a las polémicas del caso Koldo o la figura de José Luis Ábalos, exministro de Transportes: "Se ha vuelto a acordar al ver las noticias del Parador de Teruel o la furgoneta de las chicas".

El líder de la ultraderecha ha calificado al Gobierno de Sánchez de "plaga bíblica" y ha criticado medidas políticas como la ley de amnistía, pero también que "han robado a manos llenas" durante el confinamiento, por las tramas de las mascarillas que se investigan relacionadas con algunos líderes territoriales sociales. "El problema es Pedro Sánchez, pero la dificultad para resolverlo es el PP", ha aseverado Abascal, que ha criticado que los dos grandes partidos "lo pactan todo" en diferentes estamentos institucionales.

Sobre la convocatoria electoral en Aragón, Abascal ha garantizado su presencia en la campaña hasta el próximo 8 de febrero, día de la votación. El ultraderechista ha ironizado con "empadronarse" en la comunidad y ha avisado que visitará "todos los pueblos" aragoneses, "desde el Pirineo hasta el sur". El propio Abascal ha celebrado el ascenso de Vox en la provincia de Teruel, "donde antes había un puñado de personas ahora se está bien acompañado sin la necesidad de pagar viajes o bocadillos" y ha calificado de "declaración de intenciones" que Alejandro Nolasco vuelva a ser su candidato para los comicios autonómicos: "Representa a la España más despoblada y traicionada por el bipartidismo que siempre mira a Cataluña, País Vasco o las grandes ciudades".

Nolasco: "Verán como los aragoneses quieren más Vox y menos PP"

El candidato de Vox a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, ha defendido que el líder del PP, Jorge Azcón, "comparte todo" con Pilar Alegría, secretaria general del PSOE aragonés. "Es una esquizofrenia política increíble", ha analizado Nolasco de las uniones entre los dos principales partidos son "políticas muy peligrosas", poniendo en el centro "la inmigración ilegal o la ley de memoria histórica". Nolasco ha calificado de "peligro real" la llegada de inmigrantes a la provincia de Teruel y ha afirmado que en Vox "no se quiere a gente que venga a delinquir, robar o violar y se les dará billete de vuelta a su país". El portavoz de Vox en las Cortes también ha criticado la ley de Energía o la destrucción de la central térmica de Andorra, algo a lo que solo se opuso Vox y Teruel Existe, "pero con la mala conciencia por haber hecho presidente a Pedro Sánchez".

En su crítica a las ONGs o la ayuda a la cooperación, "que no sirve de nada como la Estrategia Aragonesa contra el Cambio Climático", Nolasco ha dicho que con ese dinero "se podrían traer todos los médicos que faltan". "El PP no ha quitado ni un solo euro y no se negaron a acoger migrantes cuando podían hacerlo", ha censurado el candidato de Vox, que ha advertido al PP sobre el resultado electoral: "Verán como los aragoneses quieren más Vox y menos PP".

Nolasco se ha mostrado "realmente emocionado" con la presencia de tanta gente en el palacio de Congresos de Teruel. Según el líder de Vox en la comunidad, la ultraderecha "está devolviendo la esperanza cada vez a más gente" y ha defendido que su partido es "el único que dice las verdades a la cara al bipartidismo, unos cobardes que no se atreven a enfrentarse de las verdades".

En el acto también han participado el número 1 por Huesca, David Arranz, y el cabeza de lista por la provincia de Zaragoza, Santiago Morón. Arranz ha defendido "la coincidencia" en los temas clave que Vox tiene en todos los territorios y ha acusado al resto de formaciones de "cambiar según marquen las encuestas" sus políticas. Por su parte, Morón ha criticado "las listas de espera" y la falta de servicios sanitarios en Teruel "como el búnker de radiología" y ha animado a las decenas de simpatizantes de Vox presentes en el acto a "mejorar los resultados" por encima de las estimaciones de las últimas encuestas.