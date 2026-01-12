¿Cómo sería un Pokémon inspirado en Aragón? Los Pirineos y el cachirulo dan forma a esta criatura creada por un fan de la franquicia

La franquicia japonesa de Pokémon va a hacer 30 años este 2026 y ha forjado la infancia de millones de niños y niñas de todo el mundo. Desde su primera edición, con el Pokémon Rojo y Verde, hasta el último lanzamiento en octubre de 2025, el Pokémon Leyendas Z-A, ya se cuentan nueve generaciones de videojuegos en las consolas de Nintendo. Muchos fanáticos explotan su creatividad diseñando sus propios monstruos de bolsillo, como es el caso del creador de contenido Cuervolineo (@cuervolineo, con más de 30.000 seguidores en Instagram), que se ha inspirado en la mitología y en las costumbres de todas las comunidades autónomas españolas para crear 35 pokémon representativos de las mismas.

En el caso de Aragón, el influencer se ha inspirado en los Omes Granizos para la apariencia de las criaturas, que son, según la mitología, gigantes de piedra que antiguamente habitaban los Pirineos y que eran considerados "dioses y protectores de las montañas", siendo este paisaje uno de los más representativos de la comunidad.

Cuervolineo ha diseñado una línea evolutiva del pokémon y le atribuye los tipos roca y hielo, acorde a su inspiración en la cordillera. Tentle, su primera fase, empieza siendo pequeño, pero robusto, algo que también puede estar relacionado con el carácter de los aragoneses, a quienes se les considera algo testarudos, aunque de "carácter bondadoso".

Su evolución, Teenock, aumenta en cuanto a altura y gana varios atributos, uno de ellos relacionado con el complemento aragonés por excelencia: el cachirulo, tradicionales de los trajes de baturro y más en las Fiestas del Pilar de Zaragoza. Su creador ha diseñado esta segunda etapa con una pequeña acumulación de nieve en su cabeza, tratando de imitar cómo se puede colocar este pañuelo en algunas ocasiones.

Además, añade que esta criatura "entrena bajando la montaña abajo para ganar velocidad", algo que puede estar vinculado con los deportes de montaña que se practican en las estaciones de esquí aragonesas.

Ilustración de las fases evolutivas del Pokémon inspirado en la mitlogía de Aragón / Cuervolineo (IG: @cuervolineo)

Por último, su etapa final se llama Muntiant, de un aspecto más "feroz" y con sus extremidades más desarrolladas, que le atribuyen una "gran fuerza". Su cualidad principal es su habilidad (una característica base de los Pokémon) que lleva por nombre "Guía de montaña", en referencia a que este ser socorre a los montañistas que necesiten ayuda en su territorio. Una presencia que según Cuervolineo "es de buen augurio" para ellos. Con esta característica en el juego, Muntiant ganaría velocidad bajo la nieve o el granizo, lo que facilitaría estas labores de rescate en los Pirineos.

Su apariencia, más ruda que sus anteriores etapas, podría representar que los aragoneses, por mucho que por fuera se vean bordes, tienen un buen corazón y son hospitalarios, además de serviciales y defensores de su ecosistema, como bien dice el influencer que es este gigante.