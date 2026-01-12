Estos son los todos los permisos retribuidos que pueden pedir los trabajadores en 2026: por matrimonio, mudanza o incluso para ir a votar

Muchos trabajadores desconocen todavía los derechos que les amparan cuando necesitan ausentarse de su puesto por motivos personales o familiares, lo que en ocasiones genera dudas, conflictos o incluso renuncias innecesarias. Para arrojar luz sobre esta cuestión, el abogado laboralista sevillano Juan Manuel Lorente ha aclarado a través de un vídeo publicado en su perfil de TikTok (más de medio millón de seguidores) cuáles son los principales permisos retribuidos recogidos en la normativa laboral, explicando de forma clara y accesible en qué situaciones pueden solicitarse y durante cuánto tiempo.

El primer permiso que se menciona en el montaje es el derecho a 15 días naturales de permiso retribuido que tiene un trabajador en caso de contraer matrimonio o formalizar una pareja de hecho. También existe un permiso de cinco días en caso de ingreso hospitalario, intervención quirúrgica sin hospitalización o accidente grave. Este se aplica a familiares de hasta segundo grado de consanguinidad (hermanos, abuelos o nietos), al igual que al cónyuge o persona con la que se conviva.

El traslado o cambio de domicilio también permite a los empleados el faltar al trabajo. En este caso, el permiso es de tan solo un día retribuido.

Por otro lado, el fallecimiento de un ser querido, como puede ser tu cónyuge, pareja de hecho o un familiar hasta segundo grado de consanguinidad, hace que el permiso aumente hasta los dos días. A lo que aclara que en caso de ser necesario un desplazamiento, este podría duplicarse hasta los cuatro.

El trabajador podrá ausentarse de su puesto por el tiempo indispensable para ejercer derechos y obligaciones como por ejemplo ir a votar, acudir a exámenes prenatales, a clases técnicas de preparación al parto o para actos preparatorios de donación de órganos. Todo ello con carácter retribuido. Este será bastante demandado por aquellos aragoneses que trabajen el próximo 8 de febrero, día de las elecciones autonómicas.

Tendrás un permiso de cuatro días "en caso de que las autoridades recomienden que no te muevas de tu casa o directamente pongas en peligro tu vida debido a una catástrofe meteorológica". Este es "relativamente nuevo", ya que se comenzó a poner en práctica a partir de que ocurrieran todos los eventos de la dana de Valencia hace algo más de un año, así lo asegura Lorente.

Por último, existe un permiso retribuido de cuatro días por causas de fuerza mayor. "Básicamente esto es para acudir a cualquier imprevisto que requiera tu presencia inmediata por motivos familiares, de enfermedad o accidentes", enumera, poniendo el ejemplo de tener que ir a buscar a tus hijos al colegio porque se ha puesto malo. Un matiz importante para el abogado es que este permiso se puede disfrutar por horas.