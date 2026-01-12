Estos son los sectores que más luz consumieron en Aragón en 2025: el automóvil continúa bajando posiciones

Aragón se encuentra inmersa en un cambio histórico del paradigma del consumo de electricidad y esta variación afecta, lógicamente, a la industria, que no solo ha cedido su hegemonía en lo que respecta al gasto ordinario por su funcionamiento, ya que el residencial y de servicio ahora dominan ese mercado con más del 50% de los gigavatios que se consumen.

También ha provocado que en el listado de sectores que más suministro demandan siga habiendo cambios, como en los últimos años. Lo primero tiene que ver con la irrupción de los centros de datos, que es lo que ha provocado un crecimiento decisivo para ese sorpasso actual. Lo segundo, por la aparición de los sistemas de autoconsumo y el suministro desde parques fotovoltaicos y eólicos, las renovables, que han reducido la demanda de algunos sectores de la red de distribución en Aragón.

En esta última variación destaca el movimiento que está experimentando un sector estratégico en la comunidad como es el de la automoción, con la planta de Stellantis en Figueruelas como principal referente, y que en los últimos años ha apostado claramente por estas instalaciones de obtención de energía instaladas en su propia planta. El automóvil en el pasado llegó a copar los primeros tres puestos de grandes consumidores de la industria aragonesa, pero el 2025 se cerró ocupando un discreto sexto puesto encadenando un descenso en el consumo que, según las cifras provisionales que maneja Endesa, está en el 9,9% de disminución con respecto al año anterior.

El consumo de la automoción actualmente representa solo el 4,6% del total, cuando no hace tantos años llegó a rondar e incluso superar el 15%. Un indicador que dice mucho de los beneficios que reporta su apuesta decidida por la energía renovable. Aunque en el futuro habrá que estar muy atentos al impacto en el consumo que tienen la llegada de la gigafactoría de CATL, que se levantará de la mano de Stellantis en la planta de Figueruelas, y del comienzo de la fabricación de Leapmotor, y de su nueva industria auxiliar que prevé crear, que promete producir cuatro modelos de su marca.

El ranking en 2025

El ranking aragonés del consumo eléctrico en la industria ahora lo lidera el sector del papel, que solo en el último año ha crecido un 28,4% con respecto al ejercicio anterior. Este crecimiento ha hecho que su gasto ya represente el 20,4% del total que alimenta a las empresas a la comunidad. Un liderazgo indiscutible ahora al que le sigue, en segunda posición, el sector químico, que representa el 17,2% del total a pesar de que en 2025 sus cifras del consumo descendieran un 1,9% con respecto a 2024.

Dos operarios, durante el montaje de un transformador eléctrico en Biescas. / Endesa

Cierra el podio aragonés de grandes consumidores en la industria el sector de la alimentación, que ahora mismo representa el 17% del total y que en el último año ha aumentado un 3,4% su demanda de electricidad en la red de distribución de Endesa en el territorio.

Ya por detrás se sitúa, en cuarto lugar, el sector de la siderurgia, que en los últimos doce meses ha aumentado su consumo eléctrico un 5,3% y ya representa el 15,8% del global de la industria. Y quinto está el sector de los transformados metálicos, que ha aumentado un 3,8% su demanda y ya gasta el 6,2% del total, a mucha distancia del papel pero por encima del automóvil.