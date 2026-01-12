Benito Tesier toma el relevo en la CEOE Aragón y promete una organización “más útil e influyente”

La emoción y el orgullo por Aragón ha marcado de principio a fin el discurso de Benito Tesier, proclamado este lunes por aclamación nuevo presidente de la CEOE Aragón, una organización que representa los intereses de 30.000 empresas. Una intervención larga, de tono solemne y con abundantes referencias personales e históricas, en el que ha querido dejar claro desde el primer momento que asume el cargo no como un premio individual, sino como “un servicio” al conjunto del tejido productivo de la comunidad.

“Confieso estar tremendamente emocionado. Hoy es un día lleno de emociones y de recuerdos de mi infancia, como hijo de empresario”, ha arrancado el también director general de Brembo Iberia ante un auditorio lleno hasta la bandera, en el salón de actos del Patio de la Infanta de Ibercaja en Zaragoza. Antes se ha declarado “muy orgulloso de ser empresario", nuevo presidente de la patronal y, sobre todo, "de ser aragon".

Esta tierra, subrayó, “es uno de los mejores territorios del mundo; lo ha sido desde la época de los romanos y seguirá siéndolo”, gracias al compromiso de su sociedad y a una tradición económica que enlazó con la llegada de grandes proyectos industriales, desde la automoción con General Motor en la década de los 80 hasta los actuales centros de datos y la industria de las baterías, esta última de mano del gigante china CATL.

El nuevo presidente ha agradecido de forma expresa la presencia del jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, y del presidente nacional de la CEOE, Antonio Garamendi, además de autoridades, agentes sociales y organizaciones empresariales. “Estar aquí no es solo un acto formal; es, sobre todo, un compromiso compartido con Aragón. Un compromiso con su progreso, con su cohesión, con sus oportunidades y con su gente”, afirmó.

Tampoco ha faltado a la cita Pilar Alegría, secretaria general del PSOE Aragón y candidata a la presidente de la comundiad, Fernando Beltrán, delegado del Gobierno de España en la comunidad; Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, las presidentas de Cepyme a nivel nacional y en la comunidad, Ángela de Miguel y María Jesús Lorente, los secretarios autonómicos de UGT y CCOO, José Juan Arceiz y Manuel Pina, o el líder del sindicato OSTA, David Lázaro, entre otras muchas autoridades y dirigetnes políticos, empresariales y sociales.

Agradecimiento a Miguel Marzo

Tesier ha dedicado una parte central de su intervención a reconocer el trabajo de quienes le han precedido en la organización, comenzando por Miguel Marzo (2022-2026), y a los siete expresidentes anterioes -Javier Ferrer Dufol (1982-1991), Javier Aísa (1991-1994), Miguel Ángel Hidalgo (1994-2001), Julián López Babier (2001-2005), Jesús Morte (2005-2013), Fernando Callizo (2013-2019) y Ricardo Mur (2019-2022)- que “generosamente, se comprometieron e implicaron para crear una confederación que agrupe y represente de forma mayoritaria al ecosistema empresarial”.

De ese legado, ha dicho, nace la responsabilidad de "potenciar todo lo que funciona, con humildad y ambición, para que CEOE Aragón sea cada día más útil para las empresas y para la sociedad aragonesa en su conjunto”.

Con una mirada larga a la historia, en nuevo líder del empresariado ha evocado la fundación de Cesaraugusta y el papel geoestratégico del valle del Ebro como cruce de rutas comerciales. “La historia demuestra que el descubrimiento aragonés estratégico de la logística ya fue identificado por los romanos”, ha señalzado, enlazando ese pasado con una identidad empresarial basada en “valentía y rasmia”. En ese recorrido ha citado ejemplos centenarios de la economía aragonesa, desde Cervezas Ámbar o Chocolates Lacasa hasta Ibercaja, porque “no debemos mirar al futuro sin el permanente reconocimiento de nuestro pasado”.

Empresarios con "valentía" y "rasmia"

Ese hilo histórico ha servido de antesala a un análisis del momento actual, marcado, ha descrito, por la transformación tecnológica, la transición energética, la sostenibilidad, las tensiones geopolíticas y la competencia en un mundo globalizado. En ese escenario, Tesier ha defendido que Aragón “se está posicionando con fuerza”, pero ha advertido de que “no basta con observar el cambio, hay que ser protagonistas, acompañarlo, impulsarlo y liderarlo para convertir los retos en oportunidades reales”.

Uno de los mensajes más contundentes ha llegado al abordar la competitividad. Tesier ha alertado de que las empresas aragonesas compiten en “un mercado global con reglas de juego que, en ocasiones, no son iguales para todos”, con exigencias laborales, medioambientales o administrativas que no se aplican de la misma forma en todos los países.

También ha cargado contra la creciente deslegitimación social del empresario. “Vivimos un clima social complicado, en ocasiones polarizado, donde la figura del empresario se demoniza”, ha señalado, antes de reivindicar su papel esencial con una enumeración directa. “Sin empresas no hay generación de riqueza, no hay oportunidades, no hay impuestos, no se puede sostener el bienestar social. En resumen, sin empresas no hay futuro” ha concluido.

Por la unidad con Cepyme Aragón

En su hoja de ruta, ha abagado por situar a la empresa y al empresario “en el centro, no como eslogan, sino como convicción”, y apostar por una CEOE Aragón concebida como “una casa común: ágil, moderna, inclusiva y capaz de representar la diversidad del tejido productivo aragonés”. En esa línea, ha subrayado la necesidad de unidad empresarial y de trabajar de forma complementaria con Cepyme Aragón, convencido de que “el efecto de trabajar unidos no solo suma, multiplica”.

Ha reivindicado asimismo el diálogo social como una herramienta diferencial en Aragón y ha agredecido expresamente la labor de los sindicatos, subrayando que “cuando funciona, demuestra que competitividad y cohesión pueden ir de la mano”.

En la parte final, Tesier ha desgranado una agenda de acción centrada en la mejora de la competitividad y la inversión, el impulso industrial y la innovación, la formación y el talento, y la reputación social de las empresas. Ha reclamado menos burocracia, mayor seguridad jurídica, financiación para pymes, costes energéticos asumibles y mejores infraestructuras, además de atender de forma específica los retos de Teruel y Huesca en materia de conexiones, desarrollo rural y cohesión territorial.

El discurso concluyó con una llamada a la unidad y a la ambición colectiva. “Tenemos un futuro apasionante e ilusionante, pero no será posible sin compromiso, determinación y poniendo los intereses colectivos por delante de los individuales”, ha afirmado, antes de cerrar con la consigna que resume el espíritu de su mandato: “Juntos, somos empresa; juntos, somos Aragón; juntos, somos futuro”. Tras un "viva Aragón" de despedida, Tesier ha sido ovacionado por el público.