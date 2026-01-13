Abascal califica a Pilar Alegría de "mujer objeto" en su segundo mitin en Aragón

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este martes, en un mítin en Utebo (Zaragoza): "Si depende de nosotros, no habrá más MENA en Aragón, sino políticas para devolverlos a su país". Ha criticado la "farsa" de las diferencias entre PP y PSOE porque "a la hora de la verdad pactan entre ellos", poniendo el ejemplo del acuerdo PP-PSOE para acoger menores migrantes no acompañados, el motivo de la salida de Vox de seis Gobiernos autonómicos, aunque ahora Azcón "nos dice que quiere traer mas MENA".

Sánchez llegó "con dos banderas, la lucha contra la corrupción y la bandera del feminismo", cuestionando si el feminismo "consiste en poner una mujer objeto de candidata en Aragón", tras lo que ha aseverado que "el dinero de los contribuyentes tendría que estar para lo esencial, no para que una señora se despida del Ministerio con un catering de 15.000 euros".

Santiago Abascal ha reclamado "la repatriación inmediata" de los menores migrantes no acompañados, la deportación de los inmigrantes ilegales que cometan delitos y "los que hayan venido a vivir de ayudas sociales, reemigración a sus países", anunciando: "Aplicaremos las competencias autonómicas y nacionales cuando lleguemos y haremos un esfuerzo para cambiar los acuerdos internacionales" para promover "la prosperidad de los españoles en primer lugar".

El líder de Vox ha exigido a Azcón que explique por qué no puede aplicar políticas contra "el atraco fiscal" y sobre violencia de género, aseverando que "el PP dice una cosa del agua en Murcia y otra en Aragón, dice una cosa de la lengua en Valencia y en Galicia dice otra cosa". Ha afirmado que "ahora a los del PP les ha dado por adelantar las elecciones, convocándolas por separado" y que él se va a dedicar a "escuchar y hablar poco, visitar pueblos y Aragón palmo a palmo".

Abascal ha llamado la atención sobre "esa España que se está vaciando" y la concesión de ayudas sociales, en palabras de una ciudadana con la que ha hablado esta mañana, "a los moros, a los de fuera", asegurando que "Pedro Sánchez es una amenaza para España, un traidor, un mentiroso y un corrupto", una amenaza "muy especialmente para la seguridad de las españolas" porque "su Gobierno ha puesto en la calle a violadores con la reforma de la ley e importa personas procedentes de culturas que no respetan a la mujer".

También le ha culpado del "colapso" de la sanidad por "la invasión migratoria", así como de los problemas de acceso a la vivienda, rechazando "las políticas de ruina" para el campo y la industria por parte de PP y PSOE "una pena de muerte para las zonas rurales", incidiendo en los acuerdos de populares y socialistas en Bruselas.

"Mientras tenemos esa amenaza en La Moncloa, tenemos un problema que se llama Feijóo y el PP, que no son capaces de combatir a la mafia, lo dicen, nos convocan a una manifestación pero a la primera de cambio se van al Palacio de La Moncloa", en alusión a la reunión del próximo lunes que mantendrán Feijóo y Pedro Sánchez.

"Queremos representar a los españoles, no queremos que nos elijan para las Naciones Unidas", ha proclamado, anunciando que Vox votará en contra de cualquier acuerdo de Feijóo con Sánchez. Ha mencionado otros acuerdos PP-PSOE, como aumentar el número de diputados y ha adelantado que donde sean determinantes exigirán la reducción del número de diputados regionales.

"El capo de la mafia se llama Pedro Sánchez", que "llegó mintiendo a todos los españoles", ha continuado Abascal, quien ha preguntado "qué hace Feijóo sentado con Sánchez, con el corrupto, con el que tiene imputada a su mujer y a su hermano" qué tiene que pasar para que el PP rompa con el PSOE en todas partes, en Bruselas, España y Ceuta y Melilla.

Los populares "son incapaces de derrotar a la mafia de Pedro Sánchez" porque "han caído en la estafa del bipartidismo porque en realidad no hay diferencia entre ellos, pactan las políticas en Bruselas y luego aquí hacen como que se pelean".

"Eso no es cambiar España, es la estafa del bipartidismo, que tiene las mismas políticas y los mismos vicios porque cuando hablan de corrupción hablan del 'y tú más", considerando que "en algunas organizaciones se ha convertido en estructural".

"Ni PP ni bisagras"

El candidato de este partido a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Alejandro Nolasco, ha emplazado a "cambiar las políticas de verdad: No somos del PP ni las bisagras", rechazando el bipartidismo, que es "el mundo al revés".

Ha criticado la inmigración ilegal, la ley de violencia de género, también la de memoria democrática, así como la ocupación ilegal de viviendas, defendiendo la creación de una oficina de la administración autonómica para este cometido, negando cualquier alarmismo.

Alejandro Nolasco ha llamado la atención sobre las reyertas en la vía pública, "una locura" que provoca "impotencia" ante esta situación "¿Dónde dice que tengamos que pasar por esto?", se ha preguntado. También ha pedido que el Gobierno de Aragón realice un estudio sobre el origen nacional de los agresores sexuales, lo que "oculta el PP" porque "quiere traer más inmigrantes ilegales" porque PP y PSOE "quieren votos porque los de aquí ya no les creen".

En cuanto a la fiscalidad, ha recordado que en la etapa de gobierno de Vox (2023-2024) se redujo el impuesto de Sucesiones y Donaciones, no después, mientras "el PP no presume de la bajada de impuestos, parte de su programa electoral".

Por último, ha defendido la prioridad de los españoles para el acceso a la vivienda pública y los servicios sociales, no "meter a la gente en un cajón, el co-housing, meter a una señora de 80 años a compartir piso con uno de 20 en un piso de 30 metros cuadrados", mientras "vamos a tener que buscar casa" a los trabajadores chinos de CATL que van a construir la gigafactoría de baterías de Figueruelas (Zaragoza), criticando asimismo los anuncios de inversiones empresariales del presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón.

"Más fuerza en La Aljafería"

Por su parte, el cabeza de lista por Zaragoza, Santiago Morón, ha pronosticado que el 8 de febrero volverán a La Aljafería para "cambiar las políticas en Aragón con más fuerza".

Ha aludido a la calidad de la atención sanitaria, criticando "la falta de planificación y el cortoplacismo, con hospitales que no se acaban de finalizar", también el nuevo centro de salud de Utebo, así como la reclamación de una ambulancia permanente en esta localidad, "la segunda o tercera población de Zaragoza", tras lo que ha alertado de "la falta de inversiones en sanidad" en toda la Comunidad Autónoma, señalando que dentro de medio año unos 70.000 habitantes de Zaragoza Sur recibirán asistencia en un solo centro de salud.

Morón ha urgido a realizar "muchas más inversiones en sanidad" y ha criticado "la pelea entre reyezuelos de taifas" por la financiación autonómica para "llevarse un poquito más de todos los españoles", de forma que "cada uno va a lo suyo" mientras el PP "defiende una cosa en un sitio y otra en otro lugar", frente a lo que ha reclamado "una financiación acorde a todas las necesidades de cada uno de los ciudadanos, una financiación igual para todos los españoles".

"Todos esos cálculos se quedan en nada porque, al final, tanto PP como PSOE acaban cediendo al chantaje de los partidos separatistas, que mantienen en el poder a PP y PSOE", ha lamentado Morón.