Un abogado laboralista explica si se puede hacer una pausa para fumar en el trabajo: hay casos en los que la empresa puede prohibirlo

Juan Manuel Lorente ha aclarado esta cuestión a través de las redes sociales, con matices que marcan las diferencias en la respuesta

La tasa de éxito a largo plazo para dejar de fumar con la ayuda de un profesional sanitario asciende hasta casi el 60%. / Teva

Luis Alloza

Zaragoza

En el año 2025, se calculó que en Aragón hasta casi un 24% de las personas de entre 15 y 64 años fumaban a diario a lo largo de 2024, según datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). Con la irrupción de los cigarrillos electrónicos y los vapers y a falta de datos oficiales, este porcentaje de los fumadores ha podido haber aumentado en los últimos 12 meses. En este rango de edad, muchos ya comienzan o llevan años vivos o activos en el mercado laboral y la duda se siembra entre ellos: ¿se puede salir a fumar en el turno de trabajo? Pues Juan Manuel Lorente, abogado laboralista, experto en este ámbito, ha resuelto esta incógnita a través de sus redes.

El sevillano publicó hace unos días en su perfil de TikTok (@juanmalorentelaboralista, con más de 540.000 seguidores) respondiendo a esta cuestión: sí y no, a lo que añade unos matices.

Tu empresa "te puede limitar" el hecho de salir a fumar siempre y cuando interrumpas de forma muy continuada tu turno. Ejemplifica de que la entidad puede actuar de esta manera si te sales a fumar "un cigarrito cada 10, 15 o 20 minutos" al "cortar la progresión de la jornada laboral". "Imagínate estar en cualquier centro comercial y que la cajera se vaya cada dos minutos a fumar, se montarían unas colas enormes", añade. Ante esto, la empresa contratadora podría imponer sanciones al trabajador que lo haga.

Sin embargo, Lorente explica que -por ejemplo- los 15 minutos de descanso que corresponden a un trabajador con jornada continua e ininterrumpida de seis horas, se pueden usar para hacer lo que quieras libremente, o como él mismo dice, para "lo que te venga en gana". "La empresa no te puede prohibir fumar en ese descanso, a lo mejor te dicen que te alejes un poco del centro de trabajo", explica el abogado, algo completamente "lógico y legal".

