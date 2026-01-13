Jorge Pueyo (CHA) pide financiación estatal y europea para la segunda línea del tranvía en Zaragoza

El diputado de CHA en el Congreso y candidato a la presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha anunciado una iniciativa parlamentaria en la Cámara Baja para mejorar el transporte público en la capital aragonesa y su área metropolitana, reclamando financiación estatal y europea para la segunda línea del tranvía en Zaragoza.

"El transporte público es una necesidad de primer orden para un desarrollo sostenible. Recordemos que el transporte público es cuatro veces más económico que el privado y que el tranvía o metro ligero es clave para la sostenibilidad de nuestras ciudades", ha explicado el candidato de CHA a la presidencia de Aragón.

Ha recordado que Zaragoza está trabajando desde 2018 para la construcción de una línea de tranvía/tren-tram que cubra el eje este-oeste en Zaragoza, "hasta que las alcaldías del PP con Azcón y Chueca paralizaron y abandonaron el proyecto". En este sentido, ha destacado que la nueva línea de tranvía, de 11 kilómetros, uniría los barrios de San José y Las Fuentes con los barrios de las Delicias y Valdefierro, conectando la estación intermodal Zaragoza-Delicias.

Para este proyecto, el coste estimado es de 200 millones y unos 20 millones de viajeros al año, lo que se traduciría en una reordenación de las rutas del autobús urbano y una reducción del tráfico de vehículos particulares, contribuyendo así a la descarbonización de la capital aragonesa.

"Una necesidad" para Zaragoza

"Este proyecto no es un capricho, sino una necesidad desde hace ya tiempo, tal como apuntan diversos estudios como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible o incluso informes del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza o, recientemente, del Observatorio de Acción Climática", ha defendido.

En esta línea, ha argumentado que todos coinciden en que la línea 2 del tranvía para Zaragoza "sería fundamental para paliar las deficiencias detectadas, contribuyendo a mejorar un eje este-oeste que en la actualidad tiene una cobertura insuficiente, además de impulsar la senda de la descarbonización".

Por ello, CHA defiende retomar sin más demora el proyecto de la línea 2 este-oeste, "que conectaría la ciudad con las nuevas líneas de cercanías que proponemos, así como ampliar la línea hasta el Aeropuerto y la plataforma logística PLAZA y el barrio de Arcosur, gracias al sistema tren-tram, tranvías que se comportan como trenes al salir de la ciudad y que funcionalmente son compatibles para trayectos urbanos e interurbanos".

El Gobierno de Aragón debe comprometerse y desde CHA han reclamado financiación tanto a la UE como al Gobierno central. "Recordemos que Pilar Alegría, cuando aspiró a la alcaldía, se comprometió a que el 50 por ciento de la línea lo pagaría el Gobierno de España y desde que gobiernan nunca más se supo", ha reprobado Pueyo.