Azcón denuncia la falta de implicación del Gobierno de España en el bicentenario de Goya: "Si Goya fuera catalán, el Gobierno de España estaría haciendo caso a Aragón"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha denunciado este martes “la falta de implicación” del Gobierno de España en la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya durante la visita a la exposición 'Goya, cazador de tendencias' en el IAACC Pablo Serrano de la capital aragonesa.

Azcón ha asegurado que “si Goya fuera catalán, el Gobierno de España estaría haciendo caso a Aragón” durante la visita a esta muestra, que se abre mañana al público, y que ha invitado a conocer. El presidente ha recordado que en junio de 2024 mandó una carta al presidente Pedro Sánchez solicitando que el Gobierno de España constituyera una comisión nacional del Bicentenario de Francisco de Goya, y que desde entonces “no ha hecho absolutamente nada”.

Desde el Gobierno de Aragón aseguran que necesitan que el bicentenario de Goya sea declarado acontecimiento de interés cultural para que “las empresas puedan venir a colaborar económicamente en todo el proyecto”, ha afirmado Azcón. Por ello ha solicitado que el Gobierno de España “no menosprecie a Aragón” y ponga el foco en el que “va a ser el acontecimiento cultural más importante del año 2028”.

“Si Goya fuera catalán no le quepa ninguna duda a nadie de que esa comisión estaría constituida, de que el Gobierno de España se estaría volcando, pero Goya es aragonés y eso hace que el Gobierno de España le menosprecie”, ha afirmado Azcón.

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha explicado que en 2024 constituyeron una comisión Autonómica con el Ayuntamiento de Zaragoza y ahora mismo están trabajando desde la planificación y la coordinación institucional para reivindicar la figura de Goya en 2028. Desde el Gobierno de Aragón, tal como ha recordado Olloqui, están avanzado en la creación de un nuevo museo gráfico sobre Goya, y en un proyecto de realidad inmersiva que acogerá la Iglesia San Juan de los Panetes, en Zaragoza.

Ha añadido además que están trabajando en “todo lo relativo al pensamiento de Goya desde su inspiración aragonesa", pero al ser una figura “muy compleja” no puede entenderse desde “un único punto de vista”. Es por ello que Olloqui considera que el trabajo debe tener un reflejo nacional. “El Ministerio -de Cultura- se comprometió a poner en marcha la comisión del bicentenario, una comisión nacional que esperemos que potencie definitivamente esa capitalidad aragonesa”, ha asegurado Olloqui.