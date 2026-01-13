Azcón señala a Abascal por ser "el perro del hortelano" en Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón y candidata del PP a la presidencia de la comunidad, Jorge Azcón, ha rechazado la postura de Santiago Abascal (Vox) en el primer acto de precampaña de cara a las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Abascal, que calificó de "error" el adelanto electoral en la comunidad, es visto por Azcón como "el perro del hortelano, que ni come ni deja de comer". El líder del PP reclama al ultraderechista definir su postura y aclarar si seguirá manteniendo una línea dura hacia los populares o facilitará la relación con su formación.

El candidato popular, que ha participado este martes en la inauguración de una exposición sobre Goya en el museo Pablo Serrano, ha asegurado que si las elecciones de Aragón no se hubieran adelantado "Abascal posiblemente nos diría que el PP hace lo mismo que el PSOE al gobernar sin Presupuestos". Una respuesta ligada al Gobierno de Pedro Sánchez y Azcón ha vuelto a defender que él dijo que "no se puede gobernar sin Presupuestos", pero ha insistido en que su idea era "tener un buen Presupuesto para mejorar la vida de los aragoneses". El popular ha recordado que su proyecto, presentado en el Pignatelli pero no ante las Cortes, contemplaba subidas en los pilares del Estado del Bienestar, con aumentos de casi el 10%.

"Vox bloqueó esas cuentas y también el Ayuntamiento de Zaragoza y en el resto de las comunidades", ha destacado Azcón, que sí ha señalado que "no hay alternativa" a la convocatoria electoral activada el pasado 15 de diciembre. "¿Abascal pretendía que hiciéramos como Sánchez?", se ha preguntado el popular.

"Es como el perro del hortelano, ni aprueba el Presupuesto ni quiere elecciones", ha resumido Azcón, que ha destacado que Abascal "no quiere que Aragón siga avanzando" y ha señalado que "la gran incógnita" en la política aragonesa es resolver qué va a hacer Vox respecto a sus relaciones con el PP y el hipotético apoyo a un Gobierno liderado por los populares: "Si va a aportar seguridad o si va a continuar con políticas que bloquean el avance".