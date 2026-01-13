Así beneficia a Aragón el pacto con Mercosur: una relación modesta pero grandes oportunidades y algún recelo

Tras 25 años de negociación, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercado Común del Sur (Mercosur) promete marcar un antes y un después en las relaciones comerciales entre ambos bloques. Para Aragón, una comunidad con un marcado carácter exportador, el tratado llega en un contexto internacional dominado por nuevas barreras arancelarias y pulsiones proteccionistas, lo que refuerza su importancia estratégica.

Hoy por hoy, las relaciones comerciales de Aragón con los países de Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— siguen teniendo un peso limitado. El comercio exterior de la comunidad con estos mercados representa entre el 2% y el 3% del total, dependiendo del año, según los datos recopilados por la Cámara de Comercio de Zaragoza.

Aunque su peso es todavía reducido, el balance es claramente positivo para la comunidad aragonesa. “Las exportaciones están muy por encima de las importaciones”, subraya Marta Sorbed, directora del Área de Internacional de la Cámara.

En 2024, Aragón vendió bienes y servicios a Mercosur por valor de 89 millones de euros, frente a 59 millones que compró a este grupo de países, una diferencia que consolida una balanza comercial favorable de unos 40 millones. Ese superávit se ha ampliado hasta alrededor de los 50 millones en 2025 -datos hasta octubre-, con unas exportaciones de 90 millones de euros y 38 millones en importaciones.

El comportamiento de estos flujos comerciales muestra cierta irregularidad, pero con una tendencia reciente al alza. "En los diez primeros meses del pasado año las exportaciones han crecido un 16,7%", apuntan desde la Cámara, si bien recuerdan que quedan por contabilizar los meses de noviembre y diciembre.

La industria, motor de las ventas

Por sectores, el perfil exportador es nítidamente industrial. Los bienes de equipo concentran cerca del 45% de las exportaciones aragonesas a Mercosur y son, además, los que más han crecido. A continuación aparecen las semimanufacturas, con productos químicos, bienes de consumo duradero, electrodomésticos y componentes de automoción.

El destino principal es Brasil (45 millones facturados), que absorbe aproximadamente la mitad de las exportaciones aragonesas a la zona. Le sigue Argentina (31 millones), mientras que Uruguay (8 millones) y Paraguay (4,5) tienen, por ahora, una relevancia muy menor.

También es significativo el número de empresas implicadas. En 2024 fueron 330 firmas aragonesas las que exportaron a algún país de Mercosur, de las cuales 124 lo hicieron de forma regular. “Es un porcentaje de exportadores regulares bastante considerable”, señala Sorbed, que lo atribuye a que “son mercados complejos, pero cuando una empresa hace el esfuerzo inicial para entrar, tiende a consolidarse y permanecer en el tiempo”.

Importaciones: materias primas y dependencia de Brasil

En el capítulo de importaciones, el peso es menor y el perfil muy distinto. Aragón importa fundamentalmente materias primas, sobre todo minerales y productos ligados a insumos industriales de origen vegetal o animal, como caucho o pasta de papel. También hay compras de alimentos y bebidas -unos 8 millones de euros-, aunque con menor relevancia global.

Aquí la balanza se inclina en contra de Aragón en el ámbito agroalimentario, un aspecto especialmente sensible. "En la parte alimentaria la balanza es negativa", admite Sorbed. Por países, Brasil concentra casi el 80% del total de las importaciones desde Mercosur.

Qué cambia con el acuerdo UE–Mercosur

Desde la óptica de la Cámara de Zaragoza, el acuerdo supone “una gran oportunidad para las empresas aragonesas”, asegura. La principal ventaja es la diversificación de mercados en una economía “muy concentrada en ventas a la Unión Europea”. A ello se suma la posibilidad de asegurar el suministro de determinadas materias primas clave para la industria.

En términos comerciales, el tratado prevé la eliminación de hasta el 90% de los aranceles a las exportaciones europeas, aunque de forma progresiva. “Habrá productos con liberalización rápida, pero en general los calendarios van de tres a diez años”, precisa Sorbed. Esa reducción arancelaria hará que los productos aragoneses “sean mucho más competitivos” en estos mercados.

Las mayores expectativas se concentran en la industria, en ramas de actividad como maquinaria, bienes de equipo, equipos de telecomunicaciones y productos químicos. “Argentina y Brasil necesitan renovar su capacidad industrial y la maquinaria que se ofrece desde aquí, junto al prestigio de nuestras empresas, puede ayudar a cerrar operaciones de manera rápida”, sostiene la responsable de Internacional de la Cámara.

La automoción es otro ámbito con potencial. Hasta ahora, vehículos y componentes soportaban aranceles elevados -de hasta el 35% en vehículos y en torno al 20% en componentes-, una barrera que el acuerdo irá desmontando progresivamente.

Los recelos del sector agroalimentario

En el lado más sensible aparece el sector agroalimentario, especialmente el cárnico y el hortofrutícola, claves para Aragón. “El vacuno es el más protegido en el acuerdo porque es el que puede verse más afectado, pero en general hay que vigilar todos los cárnicos”, advierte Sorbed, recordando que Brasil es un gran productor, también de porcino. No obstante, confía en que los cupos de entrada y las cláusulas de salvaguarda negociadas permitan corregir posibles desequilibrios si se producen aumentos bruscos de importaciones o caídas relevantes de precios.

Las previsiones apuntan a un crecimiento notable del intercambio de mercancías con Mercosur. A nivel nacional, algunos estudios estiman un aumento de hasta el 37% en los próximos años, un impulso que, previsiblemente, también alcanzará a Aragón, con la industria como principal beneficiada.

Para acompañar ese escenario, la Cámara ya trabaja con Argentina y Brasil como mercados objetivo, con acciones de información, asesoramiento y futuras misiones comerciales. “Las empresas tienen que conocer cómo les afecta el desarme arancelario producto a producto y quiénes serán sus competidores reales en destino”, concluye Sorbed. Un trabajo de preparación clave para que la comunidad pueda aprovechar todo el potencial del Mercosur.