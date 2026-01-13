Cajas nido y un hotel para insectos: estas son las actuaciones clave para conservar la Laguna de Gallocanta

SEO/BirdLife y la Comarca Campo de Daroca han finalizado el Plan de Custodia del Territorio del Campo de Daroca, una iniciativa desarrollada a lo largo del último año en el entorno de la Laguna de Gallocanta, el principal humedal salino de Europa occidental, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Comarca Campo de Daroca, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU).

El proyecto ha tenido como objetivo conservar los hábitats de las aves ligadas a los secanos cerealistas, mejorar el estado de los ecosistemas agrarios, promover un modelo de desarrollo rural más sostenible y reforzar la gobernanza público-privada en el territorio.

Las actuaciones se han apoyado en un diagnóstico previo y detallado del entorno, que ha permitido evaluar el estado de los paisajes esteparios y de las especies que dependen de ellos, así como identificar las zonas más sensibles y con mayor potencial de restauración.

Este análisis ha tenido en cuenta también el impacto del turismo y de las prácticas agrícolas sobre los ecosistemas, sentando las bases de un plan de acción adaptado a las necesidades reales del territorio.

Intervenciones

A partir de este trabajo, se han llevado a cabo diversas intervenciones en el entorno de la Laguna de Gallocanta, la mayor laguna natural de la Península Ibérica, el segundo enclave más importante de aves acuáticas en España sólo por detrás de Doñana y uno de los ecosistemas más singulares de Europa.

De este modo, en una antigua nave agrícola situada junto a la Ermita del Buen Acuerdo se han instalado cajas nido y refugios para aves insectívoras, rapaces y murciélagos, además de un hotel de insectos destinado a incrementar la disponibilidad de alimento natural.

En una parcela agrícola cercana se ha realizado una siembra de leguminosas y gramíneas para proporcionar alimento y refugio a las aves esteparias y contribuir a la mejora de la fertilidad del suelo y reducir la erosión.

Asimismo, en las inmediaciones del Centro de Visitantes de la Laguna de Gallocanta se han colocado nuevos postes con cajas nido para lechuzas, cernícalos y otras aves insectívoras, junto con refugios para murciélagos y un hotel de insectos. En esta misma área se ha sembrado más de una hectárea con la misma mezcla de semillas, con el objetivo de reforzar los hábitats del entorno.

Ha incorporado también un programa de sensibilización y participación dirigido tanto a la población local como a las personas visitantes. Así, las acciones desarrolladas incluyen una salida guiada de observación de aves y un taller de siembra de semillas con centros escolares, orientados a fortalecer el vínculo entre la comunidad y su territorio.

Acuerdo de custodia del territorio

Todas estas actuaciones se han desarrollado en el marco del Acuerdo de Custodia del Territorio suscrito con el Ayuntamiento de Gallocanta, un modelo de colaboración y gobernanza que sienta las bases para impulsar nuevos acuerdos y futuras actuaciones en otros espacios naturales de la comarca.

En un territorio tan singular como el Campo de Daroca, donde conviven secanos, humedales, bosquetes y zonas de cultivo que sostienen una notable diversidad de aves, avanzar hacia un modelo de gestión que integre actividad agraria, conservación de la biodiversidad y turismo sostenible resulta clave para preservar el valor ecológico del paisaje y las oportunidades de futuro del medio rural.