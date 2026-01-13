Cinco sindicatos reclaman a los partidos aragoneses "compromisos firmes" con la educación pública
Presentarán un resumen con 15 puntos que consideran fundamentales para la escuela pública, las condiciones laborales del personal docente, su salud laboral y los recursos necesarios para la labor docente
Los sindicatos CSIF, CCOO, STEA, UGT y ANPE han reclamado a los partidos "compromisos firmes" con la educación pública, una demanda que trasladarán a las fuerzas políticas en una ronda de reuniones a partir de este martes, en periodo de precampaña electoral, y sobre la que no descartan movilizaciones.
"Consideramos que el intercambio de opiniones y la escucha activa entre las fuerzas políticas y los representantes sindicales resulta fundamental para avanzar en la mejora del sistema educativo público y en la defensa de una educación de calidad", afirman en un comunicado.
Los cinco sindicatos presentarán a los partidos un resumen con 15 puntos que consideran fundamentales para la escuela pública, las condiciones laborales del personal docente, su salud laboral y los recursos necesarios para la labor docente.
La primera reunión será este martes con Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón, y con el resto de partidos continuarán en los próximos días.
Entre otras cuestiones, los cinco sindicatos exigen a los partidos el rechazo a la concertación del Bachillerato y FP y la privatización en la etapa de 0-3 años; la ampliación de la red de escolarización anticipada en la etapa 0 a 3 años; la apertura de una negociación que permita revisar y mejorar las condiciones laborales y retributivas de todo el personal docente y la negociación de un nuevo decreto de interinos que mejore la situación de inestabilidad del sistema.
También la reducción de la burocracia; la mejora del sistema de oposición; la bajada de ratios general; garantizar que la organización de los centros contemple los recursos humanos necesarios para hacer efectivas las reducciones horarias y la cobertura inmediata de vacantes mediante un sistema "rápido y ágil", así como el aumento del profesorado para la atención a la diversidad.
- Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
- CAF Zaragoza, una fábrica a toda máquina: roza los mil trabajadores con trenes y tranvías para 14 ciudades
- La Papa Arrugá, el bar de Zaragoza con sabor canario: 'Puedes ponerte hasta las cejas por 20 euros
- El pueblo más 'bello' de España está en Aragón: es uno de los más fríos con mínimas de diez bajo cero
- Muere un joven de 24 años en un accidente de tráfico en Villanueva de Gállego, segundo fallecido en Aragón en menos de 24 horas
- La Piedra 64, el restaurante que cambió la moda de las hamburguesas por los bocadillos más originales de Zaragoza: “Hago guisos de la abuela entre pan”
- El ocaso de las tiendas de informática en Zaragoza: 'Cuando monté el negocio la arroba era una novedad
- El DAT Alierta de Zaragoza estima un impacto de 100 millones anuales y ya tiene fecha estimada para las obras