Cinco sindicatos reclaman a los partidos aragoneses "compromisos firmes" con la educación pública

Los sindicatos CSIF, CCOO, STEA, UGT y ANPE han reclamado a los partidos "compromisos firmes" con la educación pública, una demanda que trasladarán a las fuerzas políticas en una ronda de reuniones a partir de este martes, en periodo de precampaña electoral, y sobre la que no descartan movilizaciones.

"Consideramos que el intercambio de opiniones y la escucha activa entre las fuerzas políticas y los representantes sindicales resulta fundamental para avanzar en la mejora del sistema educativo público y en la defensa de una educación de calidad", afirman en un comunicado.

Los cinco sindicatos presentarán a los partidos un resumen con 15 puntos que consideran fundamentales para la escuela pública, las condiciones laborales del personal docente, su salud laboral y los recursos necesarios para la labor docente.

La primera reunión será este martes con Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón, y con el resto de partidos continuarán en los próximos días.

Entre otras cuestiones, los cinco sindicatos exigen a los partidos el rechazo a la concertación del Bachillerato y FP y la privatización en la etapa de 0-3 años; la ampliación de la red de escolarización anticipada en la etapa 0 a 3 años; la apertura de una negociación que permita revisar y mejorar las condiciones laborales y retributivas de todo el personal docente y la negociación de un nuevo decreto de interinos que mejore la situación de inestabilidad del sistema.

También la reducción de la burocracia; la mejora del sistema de oposición; la bajada de ratios general; garantizar que la organización de los centros contemple los recursos humanos necesarios para hacer efectivas las reducciones horarias y la cobertura inmediata de vacantes mediante un sistema "rápido y ágil", así como el aumento del profesorado para la atención a la diversidad.