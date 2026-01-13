Fallece Juan Antonio de Andrés Rodríguez, presidente de Aragón entre 1982 y 1983

Juan Antonio de Andrés Rodríguez, presidente de Aragón entre 1982 y 1983, ha fallecido este martes a los 84 años. Nacido en Teruel en 1942, este licenciado en Derecho y Jefe de Inspección de la Seguridad Social en Huesca, resultó elegido en 1982 como presidente de Aragón como candidato de la UCD. El Gobierno de Aragón ha declarado tres días de luto oficial en la comunidad a partir de este miércoles a las 12.00 horas.

De Andrés Rodríguez, que fue el cuarto presidente de la DGA, fue investido el 20 de diciembre de 1982 y tomó posesión del mismo diez días después. Será recordado por la campaña que puso en marcha para promocionar el Estatuto de Autonomía que tenía como lema Potenciar nuestro Estatuto es competencia de todos.

Precisamente a ello se ha referido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en X (antes Twitter), donde ha recordado su figura. "El lema de la campaña que puso en marcha para promocionar el Estatuto de Autonomía tiene plena vigencia: 'Potenciar nuestro Estatuto es competencia de todos'", ha escrito el presidente. "Y entonces, como ahora, la igualdad y el desarrollo equilibrado de las comunidades autónomas eran unas de las preocupacione principales", ha indicado Azcón. "Mi pésame a su familia y allegados. Descanse en paz", ha rematado Azcón.

Juan Antonio de Andrés Rodríguez fue el responsable de organizar las primeras elecciones autonómicas y su mandato duró poco porque en los comicios del 8 de mayo de 1983 se produjo un cambio político en la comunidad y Santiago Marraco Solana (PSOE) le sustituyó en el cargo. Aquel año se constituyeron también las primeras Cortes de Aragón.

De Andrés, a la izquierda, junto Hipólito e Iglesias. / EL PERIÓDICO

Antes de acceder a la presidencia, había desempeñado el cargo de consejero de Sanidad en el Gobierno presidido por Gaspar Castellano de Gastón. Al dimitir Castellano tras la derrota de UCD en las Elecciones Generales de 1982, el turolense resultó elegido y reorganizó el gobierno heredado, dando espacio a figuras como José Ángel Biel como consejero de Presidencia o Francisco Seral en Trabajo y Acción Social.

"Ya en aquellos años De Andrés entendió que hacían falta instrumentos fuertes jurídicos y financieros para llevar adelante lo que Aragón necesitaba para prosperar", han señalado fuentes del Gobierno de Aragón.

Además de dar conocer el recién estrenado Estatuto de Autonomía, De Andrés reivindicó durante su mandato ante el Gobierno Central una mejora en las comunicaciones, presentando los proyectos de la Autovía Zaragoza-Madrid y del eje norte-sur como otra autovía que uniría Pau, Huesca, Zaragoza, Teruel y Valencia, además de exigir la reapertura del Canfranc.

Tras dejar la presidencia, fue Director General de Asuntos Jurídicos y Administración Autonómica en el gobierno de Emilio Eiroa.