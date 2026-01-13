El impacto de las protestas del campo por el acuerdo de la UE y Mercosur en Aragón: "Las protestas están obligando a redirigir las rutas"

El impacto de las protestas del sector primario contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ya se nota en Aragón, tanto en el tráfico de vehículos pesados por las carreteras aragonesas, como en el trabajo de los propios transportistas.

Así, según confirman varias fuentes a este diario, las protestas y el bloqueo de las fronteras con Francia por las manifestaciones de los ganaderos y agricultores, detractores del acuerdo, han redirigido algunas rutas hacia los pasos transfronterizos aragoneses, también afectados por el paso de la borrasca Goretti el pasado fin de semana. Por otro lado, los camioneros hacen malabares para reorganizar su carga de trabajo en medio de un continente colapsado en parte por las protestas.

El efecto directo de las protestas de los agricultores y ganaderos en el lado francés, que han tenido afectados los principales pasos transfronterizos entre España y Francia, se notó el pasado jueves en el túnel de Bielsa-Aragnouet. El director del consorcio del túnel de Bielsa y responsable de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial denominada Pirineos-Pyrénées, Andrés Olloqui, ha concretado que el efecto se notó tanto que casi se duplicó el número de camiones que cruzaron por el túnel.

"El jueves tuvimos un pico nada habitual de 133 camiones, cuando normalmente no pasan de 70 al día", explica Olloqui. "El resto de la semana fue más normal, y el fin de semana tuvimos que cerrar por el temporal, y los camiones de más de 3,5 toneladas no pueden pasar cuando hay cadenas obligatorias", ha concretado.

Los transportistas aragoneses también han notado el impacto directo de las protestas por el acuerdo europeo con Mercosur. José Antonio Moliner, presidente de Tradime Aragón, asegura que no tienen un "control de los vehículos que circulan por las carreteras aragonesas, pero es evidente que las protestas están obligando a redirigir las rutas".

"En Francia está muy complicado y hemos tenido también el problema de la nieve este fin de semana: Irún estaba cortado y en Aragón los pasos cerrados. Era un caos total por todos los sitios", explica Moliner.

"Los cortes obligan a alargar las rutas 3 horas y eso es inviable"

El representante de los transportistas aragoneses ha indicado, también, que aunque el gobierno francés plantea a los transportistas rutas alternativas cuando se producen bloqueos de carreteras, "pero habitualmente eso obliga a los transportistas a alargar sus rutas tres o cuatro horas, y eso es inviable". "Hay que tener en cuenta que alargar una ruta 200 kilómetros supone no solo tiempo, sino 70 litros de combustible más", añade.

Además, señala el riesgo de tener que tomar vías alternativas, a menudo, carreteras departamentales que se encuentran en peor estado que las autovías y autopistas francesas. "Las condiciones son peores, son vías más estrechas, con menos mantenimiento y calzadas más irregulares. Esta misma semana volcaron dos camiones de la misma empresa en la misma carretera", lamenta.

Por eso, avanza que "algunos transportistas prefieren quedarse en casa esta semana, que asumir riesgos, perder tiempo y no tener la certeza de poder llegar a su destino". Quienes pueden elegir, asegura, están cambiando sus destinos en Francia por traslados a Portugal. Aunque tampoco hay cifras de cuáles son las afecciones concretas. "Hay que ser consciente de que te puedes encontrar bloqueado donde menos te lo esperas, y si te pilla en una carretera nacional no puedes dar la vuelta", recuerda.