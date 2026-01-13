Nuevo choque PP-PSOE por la financiación: Azcón reta a Alegría a explicarla... y ella le pide que diga qué hará con los fondos
Azcón ha afirmado que la propuesta "está pensada solamente para los socios independentistas"
L. Carnicero / Agencias
La financiación, un día más, ha vuelto a enfrentar a Jorge Azcón y a Pilar Alegría. El presidente del Gobierno de Aragón y candidato a la reelección en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, ha retado este martes a su oponente del PSOE a que traiga a Aragón a "sus socios" del PSOE, PSC y ERC para que expliquen la propuesta del Gobierno de España sobre financiación autonómica.
Azcón ha afirmado que esta propuesta "está pensada solamente para los socios independentistas" porque "esta tabla está inclinada". Tras asegurar que el PP plantea "un modelo para toda España", Azcón se ha preguntado "¿cómo va a explicar Pilar Alegría con el presidente de la Generalitat que les intenta convencer a los aragoneses de que una financiación que privilegia a Cataluña es buena para Aragón?". Azcón ha observado que cuando los presidentes socialistas de comunidades defienden sus regiones "se posicionan en contra" de la propuesta de Montero, como ha sido el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también el de Asturias, Adrián Barbón. Sin embargo, Alegría es "la única candidata que dice sí a todo lo que opina el Ministerio de Hacienda, a todo lo que opina Moncloa", se ha quejado el jefe del Ejecutivo autonómico, lo que ha tildado de "incomprensible".
Por su parte, la secretaria general de los socialistas aragoneses ha vuelto a defender el modelo de financiación autonómica y ha asegurado que es beneficioso para Aragón, sin abundar en si la comunidad mejora o empeora su posición respecto al resto. “A Aragón llegarán 630 millones de euros y lo que debería explicar el presidente del Gobierno es qué hará con esos millones. Lo que tampoco sabemos es cuál es el modelo de financiación que plantea el PP, más allá del no a todo”, ha reprochado Alegría, que ha asegurado que el criterio de despoblación sale en el nuevo modelo, aunque no aparece, realmente, explícitamente en la propuesta de Montero.
Para la candidata socialista, esos 630 millones extra que llegarán a la comunidad se podría construir “el nuevo hospital Royo Villanova, el hospital Materno Infantil o el impulso de muchas viviendas públicas de alquiler asequible”. Por eso, ha dicho, que si es la presidenta de Aragón después del 8 de febrero, su compromiso es “consolidar los servicios públicos, no lo que hace el PP, concertando el Bachillerato”. Además, Alegría ha considerado que “no es de recibo que frente a cualquier propuesta, la respuesta de Azcón sea siempre la misma”.
Respecto a una de las partes más polémicas de la propuesta de Montero, el principio de ordinalidad que solo se aplica en Cataluña, Alegría ha evitado responder y ha incidido en que la propuesta dejará “un 12% más de recursos para Aragón”.
- Mercadona cerrará este mes una de sus tiendas con más clientela de Aragón para reformarla
- CAF Zaragoza, una fábrica a toda máquina: roza los mil trabajadores con trenes y tranvías para 14 ciudades
- La Papa Arrugá, el bar de Zaragoza con sabor canario: 'Puedes ponerte hasta las cejas por 20 euros
- El pueblo más 'bello' de España está en Aragón: es uno de los más fríos con mínimas de diez bajo cero
- Muere un joven de 24 años en un accidente de tráfico en Villanueva de Gállego, segundo fallecido en Aragón en menos de 24 horas
- La Piedra 64, el restaurante que cambió la moda de las hamburguesas por los bocadillos más originales de Zaragoza: “Hago guisos de la abuela entre pan”
- El ocaso de las tiendas de informática en Zaragoza: 'Cuando monté el negocio la arroba era una novedad
- El DAT Alierta de Zaragoza estima un impacto de 100 millones anuales y ya tiene fecha estimada para las obras