Nuevo choque PP-PSOE por la financiación: Azcón reta a Alegría a explicarla... y ella le pide que diga qué hará con los fondos

La financiación, un día más, ha vuelto a enfrentar a Jorge Azcón y a Pilar Alegría. El presidente del Gobierno de Aragón y candidato a la reelección en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, ha retado este martes a su oponente del PSOE a que traiga a Aragón a "sus socios" del PSOE, PSC y ERC para que expliquen la propuesta del Gobierno de España sobre financiación autonómica.

Azcón ha afirmado que esta propuesta "está pensada solamente para los socios independentistas" porque "esta tabla está inclinada". Tras asegurar que el PP plantea "un modelo para toda España", Azcón se ha preguntado "¿cómo va a explicar Pilar Alegría con el presidente de la Generalitat que les intenta convencer a los aragoneses de que una financiación que privilegia a Cataluña es buena para Aragón?". Azcón ha observado que cuando los presidentes socialistas de comunidades defienden sus regiones "se posicionan en contra" de la propuesta de Montero, como ha sido el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también el de Asturias, Adrián Barbón. Sin embargo, Alegría es "la única candidata que dice sí a todo lo que opina el Ministerio de Hacienda, a todo lo que opina Moncloa", se ha quejado el jefe del Ejecutivo autonómico, lo que ha tildado de "incomprensible".

Por su parte, la secretaria general de los socialistas aragoneses ha vuelto a defender el modelo de financiación autonómica y ha asegurado que es beneficioso para Aragón, sin abundar en si la comunidad mejora o empeora su posición respecto al resto. “A Aragón llegarán 630 millones de euros y lo que debería explicar el presidente del Gobierno es qué hará con esos millones. Lo que tampoco sabemos es cuál es el modelo de financiación que plantea el PP, más allá del no a todo”, ha reprochado Alegría, que ha asegurado que el criterio de despoblación sale en el nuevo modelo, aunque no aparece, realmente, explícitamente en la propuesta de Montero.

Para la candidata socialista, esos 630 millones extra que llegarán a la comunidad se podría construir “el nuevo hospital Royo Villanova, el hospital Materno Infantil o el impulso de muchas viviendas públicas de alquiler asequible”. Por eso, ha dicho, que si es la presidenta de Aragón después del 8 de febrero, su compromiso es “consolidar los servicios públicos, no lo que hace el PP, concertando el Bachillerato”. Además, Alegría ha considerado que “no es de recibo que frente a cualquier propuesta, la respuesta de Azcón sea siempre la misma”.

Respecto a una de las partes más polémicas de la propuesta de Montero, el principio de ordinalidad que solo se aplica en Cataluña, Alegría ha evitado responder y ha incidido en que la propuesta dejará “un 12% más de recursos para Aragón”.