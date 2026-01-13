Una pantalla de más de 20 metros y una grada para 50 personas: así será el 'stand' de Aragón en Fitur 2026

Aragón ha presentado el diseño de su stand para Fitur 2026 con una propuesta expositiva completamente renovada, centrada en el contenido y el formato audiovisual, que incorpora un gran mural de pantallas LED de 161 metros cuadrados (23 metros de largo por 7 de alto) y un suelo LED transitable para reforzar el lema “Aragón es el color, tú decides el viaje”. El espacio diseñado por la Dirección General de Turismo y Hostelería, de 746 metros cuadrados en dos plantas, está concebido para que la marca Aragón sea visible desde cualquier punto del pabellón y para convertir la visita en una experiencia inmersiva, dinámica y de alta calidad visual y sonora.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, y el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada, han presentado hoy los detalles de la participación aragonesa en el evento turístico más importante a nivel nacional e incluso internacional. Blasco ha detallado que los datos turísticos de este año en Aragón arrojan, de enero a noviembre, "un balance positivo", con incrementos tanto en el número de viajeros como de pernoctaciones. "Este año Aragón no se expone, sino que se va a vivir, con una arquitectura renovada y una apuesta audiovisual sin precedentes", ha asegurado, por su parte, Moncada, en referencia a la apuesta de la comunidad en la feria.

El stand de Aragón en Fitur 2026 se ubica en el pabellón 7 de Ifema Madrid y en esta ocasión ha apostado por la apertura máxima hacia los pasillos de mayor tránsito y por una lectura visual inmediata de la marca ARAGÓN, gracias a corpóreos retroiluminados en altura y a una narrativa cromática que envuelve el perímetro. El objetivo es que el visitante identifique el stand desde lejos y que, al entrar, perciba una continuidad estética que refuerce la identidad del destino y ordene el recorrido con claridad

El concepto creativo del stand, Aragón es el color, tú decides el viaje, se plantea como una invitación al turismo emocional y sensorial. El color actúa como lenguaje para guiar al público por distintas formas de vivir Aragón, desde la naturaleza y la aventura hasta el patrimonio, el cielo nocturno, la gastronomía y la visión integradora del destino. Como hilo conductor cromático, el Pantone propio de Aragón (PANTONE Aragón 17-1532), una tonalidad cálida ligada al imaginario del territorio sobre el cual se articula la narración del conjunto expositivo.

Recreación virtual del stand de FITUR 2026. / Gobierno de Aragón

La experiencia del visitante se organiza en torno a una plaza central y a cinco puntos de atención circular que funcionan como nodos temáticos: verde (Naturaleza y Aventura), Violeta (Espiritualidad, Cultura-Patrimonio), Azul (Astroturismo, Alojamientos-Hostelería), Dorado (EnoGastronomía y Experiencias) y Aragón (Destino integral y representación de las 3 provincias y las 3 capitales: Zaragoza, Huesca y Teruel). El acceso conduce hacia la cabecera de la plaza, donde el color organiza la información y el servicio al público con mostradores concebidos para atención en 360 grados y con elementos aéreos que facilitan su reconocimiento. El suelo y el techo incorporan un sistema de neón lineal dinámico de colores, planteado como un “mapa de emociones” que conecta visualmente la entrada con cada ámbito y acompaña el movimiento del visitante dentro del stand.

Cada ámbito se apoya en recursos digitales y sensoriales que refuerzan la inmersión. El proyecto incorpora pantallas táctiles y tabletas de información turística, así como un tótem digital de dos metros con pantalla vertical y un sistema de proyección holográfica con iconos representativos, además de paisajes sonoros vinculados a cada temática, con el objetivo de que el stand no sea un espacio de contemplación pasiva, sino una experiencia que se recorra, se escuche y se sienta.

A esa dimensión se suma también una propuesta olfativa, con aromas vinculados a Aragón que se activarán en franjas temporales y acompasadas con los contenidos audiovisuales proyectados, reforzando la idea de un recorrido sensorial coherente con la narrativa cromática del stand.

El corazón del stand será la plaza central, de aproximadamente 315 metros cuadrados, elevada sobre una tarima de 20 centímetros y revestida con suelo reflectante blanco para potenciar la luminosidad y el rendimiento audiovisual. El espacio incluye una gradería para 50 personas, formada por bancos retroiluminados, y una barra-mostrador móvil de dos metros prevista para showcookings, catas y presentaciones. La plaza está dimensionada para acoger hasta 100 personas como público.

Recreación de la plaza central, rodeada de pantallas y suelo LED. / Gobierno de Aragón

En el fondo escénico de esa plaza se integra el conjunto tecnológico más visible de la propuesta: un gran mural de pantallas LED, en torno a 23 metros de largo por 7 de alto, que trabaja en combinación con un suelo LED transitable de unos 75 metros cuadrados. El resultado es un entorno envolvente que permite alternar presentaciones, acciones gastronómicas y contenidos inmersivos, con imágenes en alta calidad y la posibilidad de generar transiciones visuales entre el plano vertical y el horizontal, de manera que el visitante “camine” sobre paisajes y recursos del destino.

El diseño audiovisual se formula bajo una premisa clara: que la tecnología esté al servicio del relato. La edición de Fitur 2026 da prioridad al contenido audiovisual de alta calidad, con reproducción en bloques temáticos durante toda la jornada, frente al esquema tradicional de presentaciones institucionales sucesivas. Para nutrir ese contenido se ha contado con la colaboración institucional de comarcas, diputaciones y capitales, que aportan piezas audiovisuales y novedades para construir un escaparate común que proyecte una imagen turística impactante, inmersiva y dinámica de Aragón.

Entre los elementos de dinamización se incorpora una asistente virtual metahumana en 3D, concebida como guía turística emocional para orientar al visitante a partir de una pregunta vinculada al lema del stand.

Coordinación y programa

La coordinación institucional ha sido uno de los ejes del planteamiento: desde la Dirección General de Turismo y Hostelería se ha buscado la colaboración con los distintos agentes e instituciones del sector, con presencia de coexpositores y presentaciones de novedades turísticas, así como de la participación de otros departamentos del Gobierno de Aragón que aportarán información sobre cultura y patrimonio cultural, gastronomía y alimentos de Aragón y espacios naturales protegidos de Aragón.

Durante los cinco días de Fitur, el stand de Aragón desarrollará un programa continuado de actividad en su plaza central, concebida como escenario principal. El viernes 23 de enero se desarrollarán los actos del Día de Aragón en Fitur (11:30–12:30). El sábado 24 y el domingo 25 de enero el espacio se orientará al público final con actividades divulgativas y promocionales durante toda la jornada. De forma paralela, a lo largo del día se proyectarán de manera continua bloques temáticos de contenidos audiovisuales en alta calidad, que permitirán mostrar de forma dinámica y permanente la oferta turística de toda la comunidad autónoma.

El stand que se presenta para Fitur 2026 se concibe, además, como el modelo que acompañará la presencia promocional de Aragón en otras ferias a lo largo del año, con participación prevista con este mismo diseño en citas como Navartur (Pamplona), B-Travel (Barcelona), Salon O’Ccygene (Toulouse), Expovacaciones (Bilbao), Aratur (Zaragoza) e Intur (Vallad

Participación en Fitur Sports

Además, Aragón contará con un stand propio en Fitur Sports, con el objetivo de seguir potenciando el turismo deportivo en Aragón. En este certamen la comunidad va a promocionar eventos como la Quebrantahuesos, la Final Six y la Maratón de Zaragoza.

Asimismo, el día 22, a las 11:00 horas, el Ejecutivo aragonés participará en una mesa redonda sobre el impacto de los eventos de turismo deportivo en el territorio.

Datos turísticos

El turismo en la comunidad autónoma de Aragón mantiene una evolución positiva en el acumulado de enero a noviembre de 2025, con 3.805.575 viajeros, un 1,19% más que en el mismo periodo del año anterior, y 8.427.198 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 3,55%.

Estos datos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y que contabilizan los viajeros en varias tipologías de alojamiento (hoteles, albergues, campings, apartamentos turísticos y viviendas de turismo rural), refuerzan la tendencia de crecimiento iniciada en 2024, ejercicio en el que por primera vez se superaron los cuatro millones de viajeros.