Pilar Alegría propone un pacto por la cultura para llegar al 2% del presupuesto en Aragón

La secretaria general del PSOE Aragón y candidata socialista a la presidencia del gobierno, Pilar Alegría, se ha marcado como objetivo destinar el 2% del presupuesto de Aragón a la cultura. La candidata socialista se ha reunido con una veintena de representantes del sector cultural aragonés para trasladarles su proyecto, si llega a presidir el Gobierno de Aragón.

Frente a los "recortes y abandono de Azcón a este sector", Alegría ha prometido un "pacto por la cultura con todos los partidos y con el sector que incluya una financiación estable y sostenida a lo largo de una legislatura". Asimismo, ha prometido una ley de derechos culturales y un impulso a las infraestructuras para dar respuesta a las necesidades del sector.

"En estos momentos somos la segunda comunidad autónoma que menos invertimos en cultura", ha dicho Alegría. Para revertir esta situación, ha propuesto poner en marcha una ley de derechos culturales, en la que anteriormente se había trabajado con todo el sector por parte de gobiernos anteriores, "y que en estos dos años y medio ha quedado paralizada por la incapacidad de Azcón", ha denunciado.

En la reunión de Alegría han participado representantes del Festival Asalto, Ocre (festival de Mozota), Sergio Guarne (Orquesta sinfónica de Aragón), Luis Lles (Festival de Cine de Zaragoza), el Clúster audiovisual, Sergio Muro (llustración) y Fernando Yarza (educación audiovisual), entre otros.

"Todos los aragoneses, vivamos donde vivamos, hemos de tener igual acceso en el derecho a la cultura", ha defendido Alegría, que se ha comprometido a intentar acercar a todos los partidos a este pacto, para que sea mantenido en el tiempo.

Asimismo, ha avanzado su voluntad de realizar convenios de colaboración con los ayuntamientos o con otras administraciones como las diputaciones provinciales, "para que la cultura llegue a los 731 municipios de Aragón". Y ha criticado la política de "humo y de grandes cifras" del Ejecutivo de Azcón en los dos años y medio que ha durado la legislatura.