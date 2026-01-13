El precioso pueblo de Aragón que ha enamorado a New York Times: "Es uno de los destinos más increíbles del mundo"

A principios de cada año, el prestigioso periódico estadounidense con sede en la ciudad de Nueva York publica su lista de 52 lugares que merecen ser visitados. Este 2026, dentro del territorio español, el diario recomienda descubrir el barrio barcelonés de Poblenou, así como Madrid y Valencia para celebrar la vida y obra de Joaquín Sorolla.

El pasado 2025, España también apareció dos veces en la lista. Uno de los lugares por descubrir era Montserrat, que este año celebró su milenario. El otro sitio recomendado por el periódico, aunque quizás no tan conocido entre el gran público pero igual de icónico que la montaña catalana, se halla escondido entre las altas montañas del pirineo aragonés, en la provincia de Huesca.

Una lujosa estación de tren

Enclavado en el valle que forman las montañas de Peña Collarada, pico Aneu y pico Anayet se ubica el pequeño municipio pirenaico de Canfranc, que se eleva a una altura media de 1.100 metros sobre el nivel del mar. Se divide en dos núcleos urbanos: Canfranc, donde vive la mayoría de los más de 600 habitantes que tiene el municipio, y Canfranc-Estación, que alberga la famosa estación internacional de tren, edificio insignia del pueblo.

Inaugurada en 1928, y con una bellísima arquitectura industrial típica de la época, la estación nació con el objetivo de conectar España y Francia a través de los Pirineos. Aunque durante la Segunda Guerra Mundial fue un importante centro de espionaje y resistencia aliada, los años de la dictadura franquista hicieron que fuera perdiendo relevancia; en 1970, un accidente en el lado francés sirvió como excusa para tapar el túnel que unía los dos territorios.

Después de estar abandonada durante medio siglo, la estación fue restaurada, y actualmente es un elegante hotel de cinco estrellas gran lujo que recibe el nombre de Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel. A los más cinéfilos quizás os recuerde al Gran Hotel Budapest, de la película de Wes Anderson. Al tratarse actualmente de una propiedad privada, el interior del hotel no se puede visitar, tan sólo se puede entrar al majestuoso vestíbulo, que sirve de recepción.

Frente al edificio hay dos vagones de tren, en el interior de los cuales podrás descubrir la alta cocina aragonesa. Liderado por el chef Eduardo Salanova y la directora de sala Ana Acín, el Canfranc Express fusiona tradición y vanguardia, lo que le ha valido una estrella Michelin y un sol de la guía Repsol.

Llegada y visita a Canfranc

Canfranc es parada habitual para los esquiadores que se dirigen o vuelven de las varias estaciones que hay repartidas por la zona, como Astún o Candanchú. Lo es también para los peregrinos que transitan el tramo aragonés perteneciente al Camino de Santiago francés; es por ellos que se bautizó el Puente de los Peregrinos, del siglo XII.

Parada importante en núcleo del pueblo es la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, construida originalmente en el siglo XII en estilo románico, pero que fue remodelada en el siglo XVI, por lo que el edificio que podemos ver hoy en día es de estilo renacentista. A medio camino entre los dos núcleos del pueblo se ubica la Torre de Fusileros, una estructura defensiva construida en el siglo XIX rodeada por un foso.

El entorno natural es otro de los grandes atractivos de Canfranc, pues los amantes de la montaña encuentran aquí cantidad de rutas de senderismo perfectas para hacer en cualquier época del año. Muy destacada es la Senda de los contrabandistas, cuyo recorrido da la vuelta a uno de los macizos pirenaicos de mayor belleza.

Si bien a Canfranc se puede llegar fácilmente en coche, desde hace poco también se puede llegar en tren a través de la línea Zaragoza-Canfranc, con un bonito recorrido que atraviesa varios túneles y ofrece unas vistas llenas de magia de las montañas y sus valles.