Cuándo sabrán los aragoneses si tienen que estar en una mesa electoral en las próximas elecciones

Queda menos de un mes para que los aragoneses tengan que votar en las elecciones autonómicas. Una vez que se han desvelado quiénes conforman las listas de los distintos partidos que se presentan, queda otra incógnita por despejar: ¿quiénes tendrán que estar presentes en las mesas electorales el próximo 8 de febrero? La elección del presidente y los dos vocales que forman cada una de las mesas es una competencia de los ayuntamientos y se realiza mediante un sorteo. En el caso de Zaragoza, la ciudad con mayor censo de la comunidad, ese sorteo tendrá lugar este miércoles.

En el caso de la capital aragonesa, ese procedimiento se realizará este miércoles, a las 9.30 horas, en un pleno extraordinario en el que se utiliza un programa informático que se encarga de seleccionar, de forma anónima y aleatoria, a las personas que conformarán las mesas electorales y a los dos suplentes, que también deben presentarse en el colegio el día de las elecciones. Para entonces, el resto de municipios aragoneses tendrán que haber realizado también el sorteo, puesto que la ley estipula que debe realizarse entre el día 25 y el 29 después de la convocatoria de los comicios.

El sorteo

Con el sorteo ya realizado, las autoridades municipales cuentan con un plazo de tres días para notificar a los seleccionados, un proceso para el que el consistorio se sirve de la Policía Local. Según establece la ley, pueden ser seleccionados todas aquellas personas incluidas en el censo electoral que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de siete días sin necesidad de más justificación.

Asimismo, el presidente de la mesa deberá tener el título de Bachillerato o el de Formación Profesional de segundo Grado, o subsidiariamente el de graduado escolar o equivalente.

Una vez hayan recibido la notificación, los ciudadanos que hayan sido escogidos y que no puedan acudir a la mesa electoral el próximo 8 de febrero disponen de un plazo de siete días para presentar documentar las causas que le impiden cumplir con ese deber.