Tercer accidente de tráfico mortal en Aragón en solo 48 horas: muere un hombre de 55 años en Gea de Albarracín
El siniestro ha ocurrido en la A-1512 a primera hora de esta pasada madrugada
Un hombre de 55 años ha fallecido esta pasada madrugada tras un accidente de tráfico en la A-1512 a la altura del término municipal de Gea de Albarracín (Teruel). Se trata del tercer accidente mortal en las carreteras de Aragón en poco más de 48 horas tras el fallecimiento de un joven de 24 años en Villanueva de Gállego (Zaragoza) y de otra persona en Mora de Rubielos (Teruel), ambas durante la jornada del domingo.
El suceso de esta pasada noche ha ocurrido a las 01.10 horas, después de que el vehículo que conducía el varón, una furgoneta Mercedes Citan, se saliera de la carretera por el lado derecho y chocara contra una arqueta. El conductor, vecino de Cella, era el único ocupante, informa la Guardia Civil. El subsector del cuerpo armado de Teruel investiga las causas del siniestro.
Es la cuarta víctima mortal en un inicio de año negro en las carreteras aragonesas. Tras un 2025 que finalizó con 46 víctimas mortales, 9 menos que en 2024 según datos oficiales del Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico, este 2026 son ya 4 los fallecidos en las vías interurbanas de la comunidad en tan solo 13 días.
El primer accidente mortal ocurrió en la víspera de Reyes, el 5 de enero, en Albarite de San Juan (Zaragoza), cuando un turismo y un tractor chocaron en un cruce, falleciendo el conductor del primer vehículo, un varón de 30 años.
Las víctimas mortales restantes se han producido en apenas 48 horas. Al hombre fallecido esta pasada madrugada se le suman un joven de 24 años, que sufrió un accidente a la altura de Villanueva de Gállego en el que resultaron heridas de diferente consideración otras tres personas; y otra persona que viajaba en el asiento de atrás de un turismo que se salió de la vía y volcó en la A-228 a la altura de Mora de Rubielos.
