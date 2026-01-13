Del tranvía al metro: qué está fabricando CAF en Zaragoza y para qué ciudades

Los grandes titulares sitúan a CAF, un referente en la fabricación de trenes y tranvías, en el escaparate internacional, sobre todo tras la reciente adjudicación de un pedido millonario en Bélgica, el que ha sido bautizado como el contrato del siglo. Mientas, en la histórica fábrica del grupo vasco en Zaragoza, situada en la avenida Cataluña, el trabajo sigue un guión menos ruidoso y más concreto, Con una plantilla creciente, próxima ya al millar de trabajadores, y una actividad a pleno rendimiento, su día a día gira en torno a calendarios de entrega, ingeniería de detalle, pruebas, validaciones y montaje.

La factoría aragonesa, heredera de Talleres Escoriaza y con 130 años de historia, se ha convertido en un centro integral donde se diseña, fabrica, ensambla y testa material rodante para clientes de medio mundo. Y su día a día se entiende mejor mirando su tablero de proyectos.

1- Tranvías: el gran sello de Zaragoza

Si hay un ámbito en el que la fábrica aragonesa se ha especializado con claridad es el tranvía. En los últimos años, se ha consolidado como la referencia del grupo en diseño y montaje de este tipo de vehículos, con encargos para ciudades muy distintas entre sí, pero con un denominador común: sistemas urbanos que exigen fiabilidad, eficiencia y una puesta en servicio muy medida.

En esa cartera aparecen actualmente proyectos en desarrollo y producción para Calgary (Canadá), Roma, Bolonia, Palermo (Italia), Budapest (Hungría) y Montpellier y Marsella (Francia). La lista que seguirá creciendo con Tours y Grenoble (Francia) y Omaha (Estados Unidos).

Esa trayectoria tiene un símbolo interno. Desde Zaragoza salió hace cuatro meses el tranvía del modelo Urbos número 1.000, un hito industrial que refleja volumen, continuidad y una curva de aprendizaje ya madura.

2- Metro para Oslo y Madrid en el horizonte

Además del tranvía, la planta está ya en las fases iniciales de un proyecto de unidades de metro para Oslo (Noruega). Son etapas que rara vez se ven desde fuera, pero que condicionan todo lo que viene después, desde la definición técnica a la ingeniería, la planificación industrial y la preparación para la fabricación.

En el radar de la planta también está su participación en la fabricación de trenes para Metro de Madrid. Este tipo de programas suelen movilizar capacidades de ingeniería, cadena de suministro y montaje final, además de requerir una coordinación milimétrica con los estándares del operador.

4- Renfe: media distancia y ancho métrico

CAF Zaragoza mantiene carga de trabajo vinculada a Renfe, con producción de material de media distancia y de ancho métrico.

Son proyectos que aportan estabilidad industrial y exigen compatibilidad normativa, robustez y un enfoque de ciclo de vida muy controlado.

5- Trenes para Alemania: metro ligero para Essen y Bonn

La agenda internacional también pasa por Alemania: la planta trabaja en vehículos de metro ligero para Essen y Bonn, un mercado especialmente exigente en especificaciones, homologaciones y fiabilidad operativa.

Dentro de su diversificación figura la producción de unidades alpinas, material diseñado para operar en entornos con mayores exigencias (pendientes, climatología, condiciones de servicio), donde cada decisión técnica pesa.

6- Una planta que no solo monta: diseña, prueba y entrega

La fotografía actual de CAF Zaragoza no es la de una nave centrada únicamente en ensamblaje. La planta opera como un centro completo, con un peso creciente de la ingeniería, la gestión de proyectos y el desarrollo tecnológico. También se nota en el empleo. La plantilla ronda el millar de personas y una parte significativa corresponde a perfiles cualificados.

En paralelo, la fábrica ha vivido inversiones de modernización y robotización que la colocan en la primera línea de la producción ferroviaria: más capacidad, más flexibilidad y mejor respuesta ante picos de demanda.

La reciente adjudicación en Bélgica —un acuerdo marco para 180 trenes por 1.700 millones de euros, con opciones de ampliación— ha vuelto a poner a CAF en el centro de la conversación industrial. Todavía está por decidir cómo se repartirá la fabricación entre plantas del grupo, pero Zaragoza llega a este momento trabajando a pleno rendimiento, con una cartera diversificada y un histórico que demuestra que puede asumir proyectos complejos.

En definitiva, más allá de la expectación por lo que pueda venir, la realidad de CAF en Zaragoza se resume en una lista de proyectos en marcha para mercados diversificados y con tecnologías variadas. Por todo ello, la planta es hoy uno de los con que cuenta actualmente Aragón.